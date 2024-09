Sáenz Peña: Nos solidarizamos y repudiamos la agresión al colega Horacio Fernández

Visitas: 3

Primerochaco.com se solidariza y repudia la agresión sufrida por el colega Horacio Fernández, director del portal de noticias opción de noticias y conductor del programa vespertino de LT16.

Fernández, relató y denunció en su medio la situación vivida.

“Este martes 10 de septiembre mientras recorría el interior de un supermercado, en compañía de mi pequeño nieto de 2 añitos, una persona se acercó cruzándome el carrito delante e insultándome con tanta ira que hasta me invitó salir a fuera del comercio para «cagarme a trompadas». Por supuesto que, primero no accedí al pedido porque no me manejo de esa manera en la vida cual animal sin conciencia, y segundo pude ver tanta amargura en la mirada de esta persona que evidentemente tiene un trastorno que debería tratarse, para que esa violencia ejercida hacia mí no termine con familiares suyos maltratados”.

“El personaje, que ni viene al caso nombrarlo porque su única fama es arrastrar el apellido de su padre, un gran y reconocido artista, me persiguió entre las góndolas gritándome barbaridades”.

Lamentable.