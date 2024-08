Sáenz Peña: El intendente Bruno Cipolini se reunió con autoridades de CAME, FECHACO y Cámara de Comercio

Visitas: 0

En el marco de la Asamblea de la Federación Económica del Chaco, en la tarde del viernes, el intendente Bruno Cipolini participó de una reunión con autoridades de la CAME, FECHACO y Cámara de Comercio.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la Cámara de Comercio de la ciudad y se abordaron temas relacionados a la vinculación entre el sector público y el privado incluyendo a CAME, Fechaco, la Cámara y el municipio.

Además, conversaron sobre el Parque Industrial y su ubicación estratégica para la instalación de empresas. También se abordó la realidad social, política y económica del país, la provincia y el municipio.

Estuvieron presentes el presidente de CAME Alfredo Gonzalez; el presidente de Federación Económica del Chaco Ernesto Scaglia; el presidente de la Cámara Ramiro Trabalón y el secretario de la Cámara Martin Sobol.