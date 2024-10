Sáenz Peña: Con total éxito comenzó la 12° Expo Feria de Colectividades

Visitas: 0

En el predio de la Ferichaco, se dio inicio a este evento que presenta múltiples propuestas culturales, gastronómicas y de historia de cada Colectividad para toda la comunidad saenzpeñense y de zonas aledañas.

En el predio de la Ferichaco, el intendente Bruno Cipolini junto al presidente de Federación de Colectividades Roberto Bubenik; la diputada provincial Silvina Canteros Reiser; funcionarios municipales, concejales y representantes de las distintas Colectividades, inauguraron una nueva edición de la muestra que año a año cobra mayor popularidad.

“Para nosotros es un honor poder estar hoy inaugurando una vez más esta muestra con cada uno de ustedes, creo que es una fiesta que no ha parado de crecer desde su primera edición y que para nosotros como gobierno local es un gran orgullo el poder acompañarlos y estar codo a codo en esta organización; todo esto nos pone cada vez más orgullosos”, expresó el intendente.

Durante su alocución el Intendente afirmó que el evento representa un reconocimiento a los miembros actuales de cada una de las colectividades que ponen su tiempo y su esfuerzo para cada una de las actividades que se llevan adelante, desde los trajes, las danzas, la gastronomía y todo lo que tenga que ver con mantener viva la cultura de “aquellos que vinieron desde distintos puntos del mundo y eligieron este suelo para echar raíces, para formar sus familias y para ir en búsqueda de algo que en ese momento su tierra natal no les aportaba, que en muchos casos era paz, era trabajo y la posibilidad de mirar un futuro próspero para ellos, para su descendencia y que en muchos casos pudiendo volverse, eligieron quedarse”.

Por otro lado, sostuvo que la Expo Feria es una muestra de Colectividades vivas, activas, en crecimiento, en contacto con sus raíces, pero también dejando día a día lo mejor de sí en la ciudad, remarcando a su vez.

“Esta Expo refleja el trabajo de cada dirigente y participante, del crecimiento y el potencial que tiene este evento que tenemos que seguir haciendo crecer entre todos. Así que como representante del gobierno local, vengo a renovar el compromiso no sólo con la Expo, sino con la tarea que día a día realizan cada una de las Colectividades para mantener viva la llama de sus raíces, de sus relaciones, de sus costumbres en relación a los pueblos de cada uno y de sus antepasados; vamos a seguir nutriendo entre todos día a día a las Colectividades, trabajando diariamente para ser más grande, más sólido, más unido, más solidario y en eso también cada uno de ustedes es protagonista”, finalizó.

La Expo Feria de Colectividades comenzó con el tradicional desfile de las Reinas por calle 9 hasta el predio de Ferichaco donde tuvo lugar el acto de apertura y continúa hoy con la actuación de grupos de ballet, la elección de la Reina de Colectividades y la actuación de bandas locales y provinciales. En tanto que el domingo 13 de octubre será el gran cierre de la Expo con la elección de la Reinita de Colectividades, actuación de ballets infantiles y grupos musicales.