Resistencia: Zdero acompañó la Feria Internacional de Arte a362

Visitas: 0

El gobernador Leandro Zdero, acompañó anoche, la Feria Internacional de Arte A362, en el Club Social de Resistencia, que estimula la creación artística; un lugar, donde no solo se celebra la creatividad y el talento, sino que también se fomenta el diálogo, el intercambio y ese ecosistema con los diferentes actores del sector.

A362 tiene desde pinturas hasta esculturas que desafían la gravedad, con artistas de todo tipo, intervenciones, sector dedicado a los grandes maestros del arte chaqueño; galerías que hacen su selección a partir de grandes maestros y galerías más jóvenes. El objetivo de la feria es bajar la barrera “de que el arte es para un público reducido”. La agenda de la Feria incluye también charlas, conversatorios y al atardecer, durante estos días, se abrió el patio con espectáculos y gastronomía local. Además anoche fueron premiados los artistas que se destacaron con sus trabajos.

En este sentido, el Gobernador Zdero expresó: “nos enorgullece muchísimo, como chaqueños, que la Feria A362, una feria joven, pero con una gran identidad pueda mostrarse en todas sus dimensiones; nosotros, como Gobierno del Chaco, vamos a acompañarlos año tras año y con el compromiso también de premiar en los próximos años con el premio MUBA (Museo de Bellas Artes), que será el premio adquisición a 3 obras y que después queden incorporados al patrimonio de todos los chaqueños. Debemos sentirnos más protagonistas, de una ciudad magnífica como Resistencia que nos invita todo el año a respirar arte”.

Mario Zorrilla: “La presencia del Gobernador implica mucho. No es lo mismo decir “vamos a apoyar” que venir hasta acá y darles una palmada de aliento”

Por su parte, Mario Zorrilla, presidente del Instituto de Cultura del Chaco, remarcó: “La verdad, estamos muy agradecidos con el Gobernador, hoy nos honró con su presencia y esto que no suene a algo formal; la presencia del Gobernador implica mucho. No es lo mismo decir “vamos a apoyar” que venir hasta acá y darles una palmada de aliento”, escucharlos, porque los artistas, de alguna manera, sienten el respaldo. Ellos quieren también contar sus obras y con el espíritu de la Feria que es mostrar al mercado sus obras, venderlas, así que el objetivo está cumplidísimo”.

Marylin Cristófani: “Nos queda este domingo para disfrutar y concluir la Feria”

Por último, la presidente del Club Social, sobre este evento, manifestó: “Todavía nos queda un día más, este domingo, para disfrutar más de las jornadas maravillosas que han transcurrido. Además, pusimos en valor este edificio, el Club Social que ya tiene 112 años donde hace muchísimos años se hacía música, presentaciones de libros, hasta salas de cine tuvimos acá; después eso cayó y ahora estamos revalorizando nuestro patrimonio que es de todos los chaqueños. Para nosotros, una alegría, hacer que la gente se acerque, conozca la Feria, y porque nos marca también como identidad a la provincia”.