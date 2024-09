Resistencia: Zdero acompañó la celebración del 70 aniversario del archivo histórico “Monseñor José AlumnI”

Visitas: 0

El gobernador Leandro Zdero acompañó, este miércoles, la celebración del 70° Aniversario del Archivo Histórico de la Provincia del Chaco “Monseñor José Alumni”. En el acto, el Gobernador entregó la banda provincial que pasará a formar parte del patrimonio de la institución. “Tenemos que reparar y reconstruir el Chaco que queremos y lo tenemos que hacer, a partir de nuestra historia”, dijo el Jefe del Ejecutivo chaqueño.

Durante el acto celebrado en la sede del Archivo Histórico del Chaco, el gobernador Leandro Zdero señaló: “Me siento profundamente emocionado en este momento, que sin duda pasará a la historia y quedará registrado en los archivos de este proceso democrático, a través de la banda que ha representa el acompañamiento de la voluntad popular a gobernadores constitucionales”.

La decisión de entregar la banda provincial al Archivo Histórico se ha tomado tras la sanción de una ley por parte de la Cámara de Diputados, que ajusta la normativa nacional respecto a la nueva banda que debe portar el gobernador de la provincia del Chaco.

Zdero destacó la extraordinaria trayectoria de la institución que cumple 70 años. “Es fundamental resaltar la visión de Alumni, que nos insta a cuidar, proteger y honrar la historia, respaldados con documentos que han sido cruciales y respaldan los hechos que nos hicieron llegar hasta acá”, dijo el gobernador .

El gobernador remarcó los numerosos desafíos que ha enfrentado la institución, incluyendo largos períodos sin un edificio propio, luchando por preservar documentos que requieren de un cuidado especial y no pueden ser trasladados con facilidad. En este punto recordó sus anteriores visitas al edificio en el momento en que el ex diario El Territorio se convirtió en el archivo histórico.

Zdero resaltó la importancia de que el Archivo Histórico cuente con su propio edificio y que participe activamente en la narrativa de nuestra ciudad. “Resistencia y el Chaco tienen mucha historia que mostrar”, manifestó y recordó su reciente participación en la conmemoración del centenario de la Masacre de Napalpí, en donde la gran parte de la documentación respaldatoria provinieron del Archivo Histórico, lo que demuestra el trabajo serio y responsable que llevan adelante los trabajadores de esta institución a lo largo de los años.

Finalmente el gobernador Zdero reconoció y agradeció a los trabajadores de la institución por su labor cotidiana.

“Tenemos que reparar y reconstruir el Chaco que queremos, y lo tenemos que hacer a partir de nuestra historia. Comprender nuestra historia es esencial para avanzar. Tenemos que aprender sobre las cosas que nos han permitido dar un paso adelante y evitar repetir errores del pasado”, dijo el gobernador.

“Dar vuelta de página y continuar con acciones que nos lleven hacia adelante”

Zdero insistió en llevar adelante una profunda transformación en la provincia. “Cuando hablamos de reparar a la provincia del Chaco, me refiero a dar la vuelta a la página y continuar con acciones que nos lleven hacia adelante; hacia la provincia que soñaron nuestros abuelos que deseamos dejar a nuestras futuras generaciones. Ustedes son parte de esa historia”, dijo.

Y finalmente se mostró convencido de que este Archivo Histórico se convertirá en un elemento clave de una nueva narrativa y “ será parte de la historia mas linda del Chaco, donde los dolores del pasado no se repitan y donde nuestra provincia se posicione con fuerza en el contexto nacional, convirtiéndose en ese Chaco próspero que todos anhelamos”.

Participaron del acto la vicepresidente del Instituto de Cultura, Daniela Valdez; vocales del Instituto de Cultura, el diputado provincial Francisco Romero Castelán, funcionarios del Municipio de Resistencia, ex directores del Archivo Histórico del Chaco, representantes del Instituto Belgraniano, investigadores, docentes y personalidades de la cultura.

El director del Archivo Histórico del Chaco “Monseñor José Alumni”, César Óbez, explicó que esta institución fue creada el 25 de septiembre de 1954.

El Archivo Histórico preserva documentos antiguos desde la época del territorio nacional del Chaco, incluyendo materiales de 1884 y 1885, como las primeras mensuras de la Colonia de Resistencia. Desde 1951, tras la provincialización del Chaco, se han acumulado más documentos organizados por ministerios.

Además el Archivo Histórico del Chaco, está conectado al Consejo Federal de Archivos Estatales, e intercambia información y colabora con el Archivo General de la Nación.

“Nuestra misión es salvaguardar la historia del Chaco para futuras generaciones, conservando, clasificando y organizando documentación relevante”, dijo César Óbez.

El Archivo Histórico del Chaco es de acceso libre y gratuito. También recibe a estudiantes de distintos niveles educativos. El horario de atención al público es de 7.30 a 12.30.

Daniela Valdez: Documentos que representan voces del pasado y forman parte de nuestra identidad

La vicepresidenta del Instituto de Cultura del Chaco, Daniela Valdez expresó su emoción por el 70 aniversario de la institución y resaltó que su patrimonio documental es aún más antiguo.

En este contexto destacó la relevancia de los documentos que resguarda este Archivo Histórico. “Estos documentos representan voces del pasado y forman parte de nuestra identidad actual”, dijo la funcionaria.

Valdez dijo que el archivo histórico no solo está destinado a investigadores, sino que invita a cualquier persona interesada en conectar con su historia y antepasados. La gente que visite el archivo histórico “Monseñor Alumni”puede acceder a una importante cantidad de materiales documentales y fotográficos.

La vicepresidente del Instituto de Cultura, invitó a visitar el Archivo Histórico Provincial “Monseñor Alumni” y explorar su rica historia, reiterando que “quienes no recuerdan su historia están condenados a repetirla”.