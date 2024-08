Resistencia: La provincia acompañó al Museo de Medios “Raúl Berneri” en la celebración de su aniversario 25

Visitas: 0

El museo preserva los registros de la evolución de los medios de comunicación en la provincia y funciona en el que fuera el edificio del emblemático diario “El Territorio”.

Autoridades provinciales participaron de un acto para conmemorar las Bodas de plata del Museo de Medios de Comunicación Raúl Berneri, en el edificio ubicado en calle Carlos Pellegrini 213 de Resistencia.

La vicepresidente del Instituto de Cultura, Daniela Valdéz, acompañó el acto del cual participaron la coordinadora del Museo Adriana Rojas, la secretaria de Cultura y Turismo del municipio de Resistencia, Bárbara Losch, el presidente del consejo de Ciencias Económicas Diego Villan, el vice decano de la facultad de Artes y Diseño Fabio Echarri, la diputada Zulma Galeano, el ex gobernador Ángel Rozas y la ex subsecretaria de Cultura Marilyn Cristófani.

El edificio, levantado en la década del 40, albergó las instalaciones del diario El Territorio, hasta el año 1989, posteriormente expropiado por el estado provincial para rescatar documentación y maquinaria que aún preserva. El aniversario de los 25 años del Museo de Medios de Comunicación fue declarado de interés municipal y legislativo.

“Es emocionante estar aquí esta noche, ya que hace 25 años estuve en este lugar. Los museos son guardianes de historias, donde nos encontramos a nosotros mismos, y los lazos y raíces que nos trajeron a lo que somos hoy”, expresó Valdéz. Asimismo, agregó: “Los museos son instituciones vivas que necesitamos habitar, tener participación activa y construcción entre todos”.

La funcionaria remarcó que es un lugar que convoca “a reflexionar, a poner en dialogo pasado, presente y futuro”, y mencionó algunos momentos de trascendencia para la provincia que fueron registrados en ese edificio, cuando funcionaba allí el diario “El Territorio”. “Grandes historias que desde este lugar se cubrieron, la provincialización, esos momentos fundamentales como la guerra de Malvinas y otros grandes y también pequeños pero trascendentales acontecimientos”, indicó.

Valdéz valoró el aporte de las personas que impulsaron y que llevan adelante día a día el Museo: “Hoy celebramos también a las personas que lo hicieron y lo siguen haciendo, que ponen su esfuerzo su trabajo sus sueños, celebramos la visión las ideas la decisión y las acciones”, afirmó.

La coordinadora del Museo Adriana Rojas, agradeció la presencia de funcionarios, colaboradores y amigos del museo, en la celebración de los 25 años. “Es un honor estar aquí ya que el museo no solo preserva y expone la evolución de los medios, sino que también actúa como un espacio donde se entrelazan las historias de la comunidad”, expresó. “Tiene la singular tarea de custodiar el patrimonio comunicacional de nuestra región, resguardando tanto documentos como periódicos, equipos de radio, cámaras, y tantos otros, como las experiencias de los protagonistas de nuestra historia”, concluyó.