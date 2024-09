Resistencia: Exitoso cierre para el 8vo zonal de “Chaco Juega”; ganadores

Visitas: 0

El polideportivo Jaime Zapata se vistió de alegría con un cierre exitoso del 8vo zonal de Chaco Juega . El presidente y vicepresidente del Instituto del Deporte Chaqueño, profesor Fabio Vázquez y el profesor Gabriel Pellegrini, premiaron a los equipos ganadores que compitieron en vóley, handball, beach handball, básquet, futsal, fútbol masculino y femenino, ajedrez y padel inicio el camino a la gran final provincial que se llevara a cabo en el mes de octubre.

CLASIFICADOS

Básquet 3×3 Sub 14 femenino

1-RESISTENCIA

Básquet 3×3 Sub 14 masculino

1-RESISTENCIA

Básquet 3×3 Sub 16 femenino

1-RESISTENCIA

Básquet 3×3 Sub 16 masculino

1-RESISTENCIA

Hockey Sub 14 fem.

1- RESISTENCIA

Hockey Sub 16 fem.

1-RESISTENCIA

Hockey Sub 16 masc.

1-RESISTENCIA

Fútbol 11 sub 14 fem

1. RESISTENCIA. Fútbol 11 sub 14 masc. 1- Margarita Belén

Fútbol 11 sub 16 FEMENINO.

1-FONTANA. Fútbol 11 sub 16 masc. 1- RESISTENCIA.

Pádel. Masculino sub 14.

1- Santiago Roa Ramírez/Facundo Benjamín Maldonado (Resistencia).

Pádel femenino sub 14.

1- Zayra Hamue y Camila Beatriz Cerrudo. Futsal femenino sub 16. 1-RESISTENCIA. Futsal masculino sub 16. 1-RESISTENCIA

Beach vóley sub 14 fem.

1- Resistencia

Beach vóley Sub 14 masc.

1- Resistencia

Beach vóley Sub 16 fem.

1-Resistencia

Beach vóley Sub 16 masc.

1-Resistencia. Handball sub 14 másc. 1- RESISTENCIA. Handball sub14 fem. 1-RESISTENCIA. Handball sub 16 masc. 1-Fontana. Handball sub 16 fem. 1- RESISTENCIA. Beach handball sub 14 fem.

1- RESISTENCIA. Beach handball sub 16 fem.

1- RESISTENCIA

Vóley sub 15 masc. 1- Margarita Belén.

Vóley sub 15 fem. 1- RESISTENCIA.

Vóley sub 17 masc. 1- MARGARITA BELÉN.

Voley sub 17 fem. 1- FONTANA .

Handball masculino sub 14

CANOTAJE

Fretes Ignacio Resistencia

Flores Paula Resistencia

Robles Juan Martin Municipio de Quitilipi

Gómez Longhi Ana Clara Resistencia.