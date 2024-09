Resico:”Lamentamos las ausencias de los demás intendentes, porque el objetivo es transparentar el uso que se le dará al crédito”

Visitas: 0

“La reunión fue para clarificar el proyecto ejecutivo de toma de crédito”, explicó Resico tras el encuentro que se realizó en el Salón Obligado de Casa de Gobierno y contó con una amplia asistencia de jefes comunales. “Nosotros no invitamos a un intendente de acuerdo a su color político, invitamos a los 70 intendentes porque entendemos que ellos son los representantes de los pueblos, por eso lamentamos que no hayan acudido todos”, señaló.

En la oportunidad se informó a los presentes que los fondos se destinarán a la ejecución de infraestructura energética e hídrica y a la compra de generadores eléctricos para hacer frente a la emergencia. “Se apruebe o no el endeudamiento, este verano desde el gobierno trabajaremos con la estructura necesaria para terminar con la problemática que tenemos hoy”, aseguró.

En ese contexto recordó que desde hace 16 años el gobierno nacional alquila grupos electrógenos para abastecer de energía a localidades de El Impenetrable. “Estos contratos culminaron, no se renovaron ni tampoco se ejecutó infraestructura para brindar respuesta al problema”, indicó.

Por otro lado, ante el pedido de la oposición de solicitar un crédito en pesos y no en dólares el funcionario aclaró que “el Gobierno es el primero que quiere endeudarse en pesos, pero cuando se va a pedir un préstamo a organismos internacionales la moneda de aceptación es dólares”. “Chaco en los 16 años de gobierno anterior, se endeudó por más de US$1.000 millones. Los gobernadores anteriores recurrieron a la legislatura para solicitar el endeudamiento y nuestros legisladores lo han autorizado porque entendíamos de la necesidad y urgencia de cada situación”, agregó.

Estuvo presente, además, el presidente de Sameep Nicolás Diez quien marcó la importancia de culminar la obra del Segundo Acueducto que abastece a 26 localidades con una extensión de 570 kilómetros. La finalización de la obra (que tiene un avance de 82,75%) demanda un total de US$50 millones en un plazo de dos años.