Quitilipi: El Gobernador Zdero acompañó el acto central por el 112° aniversario

El gobernador, Leandro Zdero, junto a la vicegobernadora, Silvana Schneider y el intendente de Quitilipi, Ariel Lovey, encabezó anoche el acto central del 112° aniversario de la localidad.

En su alocución, el mandatario chaqueño se mostró emocionado al recordar que él nació en Quitilipi y se dirigió a los ciudadanos de la localidad. “Es necesario que nos pongamos a trabajar todos juntos, hay una etapa en nuestra provincia que requiere de esfuerzos compartidos y que es necesario transitar un camino de encuentros, de unión pero también de determinación frente a los que queremos transitar este nuevo camino”, comenzó Zdero.



Previo a su discurso, Zdero, acompañado por el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y de Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, entregó títulos de propiedad a vecinos que estuvieron esperando por más de 43 años. Además, la Fundación Soy Chaco otorgó elementos y distintos equipamientos para diferentes instituciones locales.

El Gobernador también destacó que “es importante remarcar que nuestra nueva etapa ha significado algunos cambios profundos, que son seguramente resistidos, pero los cambios son importantes y nos sirven para marcar ese norte donde queremos ir”.

“Hemos decidido priorizar el orden, no solamente en lo económico y en lo administrativo, en un momento difícil, complejo de la economía nacional en la cual está inmersa nuestra provincia, pero también el orden en lo social”, remarcó Zdero e hizo foco en cómo la provincia pudo “recuperar la cultura del respeto, liberar las calles y las rutas para que la gente pueda circular en paz, y entender que nadie tiene el privilegio de sacarle un derecho a otro”.

El jefe del Ejecutivo provincial destacó, por otra parte, las obras que fueron inauguradas en la jornada de este sábado como la refacción, remodelación y ampliación del Hospital “Dr Emilio F. Rodríguez”, el Centro de Monitoreo y la Feria Franca que servirá para impulsar la producción local. “Cuando inaugurábamos el Hospital de Quitilipi sentí una emoción enorme, yo conocía este hospital hace mucho tiempo y sabía de sus falencias, he estado en tiempos de pandemia, no había guantes ni elementos y ahí estuvimos para acompañar. Pudimos avanzar para que la obra pueda finalizarse hoy”, dijo e indicó que el 18 de septiembre del año pasado se dejó inconclusa con el 20% del inicio de la obra.

“Venimos trabajando muchísimo y tiene que ver con el compromiso que lo asumimos junto a ‘Quitito’. Siempre dijimos que queríamos cambiar la historia y recuperar ese Quitilipi pujante. Tenemos muchísimos sueños para construirlos juntos pero esto requiere madurez, inteligencia, generosidad y humildad para que trabajemos juntos y para que nadie impida la realización absolutamente de nada”, precisó.

Para finalizar, Zdero aseguró: “Yo siempre le digo a los jóvenes ‘vamos a cambiar la historia del Chaco’. A nosotros muchas veces nos conocen por las malas noticias y por los dolores, las malas noticias tienen que dejar de ser malas noticias para ser buenas noticias y los dolores los vamos a sanar y los vamos a reparar. Chaco es una provincia que tiene un potencial extraordinario, pero depende de los chaqueños, Chaco va a avanzar, Chaco puede y depende de nosotros”.

ARIEL LOVEY: “CUIDEMOS LAS OBRAS”



El intendente de la localidad de Quitilipi, Ariel Lovey, agradeció la presencia del gobernador Zdero como de las demás autoridades provinciales que estuvieron en esta fecha tan significativa.

“Desde el momento que me tocó ser intendente empecé a trabajar con todo el equipo que me acompañaba. Por supuesto, con muchas dificultades, porque empezamos con una gestión que estábamos muy complicada económicamente y ni siquiera teníamos para poder recolectar los residuos de nuestra querida ciudad”, recordó Lovey sobre las adversidades al inicio de su gestión.

En ese sentido, continuó: “La fuerza de voluntad, el coraje, la valentía me impulsó a que yo pueda seguir trabajando día a día, gestionando, porque no hay secretos. Hay que gestionar, hay que salir y hay que andar”.

Para finalizar, exclamó: “Seamos buenos vecinos, cuidemos las obras, dejemos de lado aquellas cosas que nos separan y ojalá que el crecimiento de esta ciudad nunca termine”.