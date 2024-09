Las Palmas: brillante sexto zonal de “Chaco Juega”, ganadores

Visitas: 0

Con la participación de más de 300 deportistas, se llevó a cabo en la localidad de Las Palmas la sexta etapa zonal del programa deportivo Chaco Juega, que organiza el Instituto del Deporte Chaqueño en toda la provincia.

Los ganadores clasificaron para disputar la gran final provincial el mes siguiente en Resistencia y compitieron en esta oportunidad las localidades de Las Palmas, La Leonesa, General Vedia, Puerto Bermejo y Puerto Eva Perón.

La jornada fue acompañada por el intendente de Las Palmas Víctor Armella, los profesores Fabio Vázquez y Gabriel Pellegrini presidente y vice del IDCH respectivamente, concejal de La Leonesa Cristian Fernández, subsecretario de deportes de Las Palmas Leandro Espíndola, y el supervisor de Educación física Walter Moreyra.

Clasificados al provincial

1- Beach vóley sub 14 femenino – Puerto Bermejo.

2- Beach vóley sub 16 masculino– La Leonesa.

3- Beach vóley sub 16 femenino- La Leonesa.

4- Pádel sub 14 masculino – La Leonesa –

5- Básquet 3×3 sub 14 masculino – La Leonesa

6- Básquet 3×3 sub 14 femenino –La Leonesa

7- Básquet 3×3 sub 16 masculino – Las Palmas

8-Básquet 3×3 sub 16 femenino – La Leonesa

9- Beach Handbol sub 16 masculino- Las Palmas.

10- Futsal masculino sub 16 – Puerto Eva Perón

11-Futsal sub 16 femenino- Las Palmas.

12- Vóley femenino sub 15 – La Leonesa.

13- Vóley femenino sub 17– Puerto Bermejo.

14- Vóley masculino sub 17 – Puerto Bermejo-

15- Futbol 11 sub 14 masculino- Las Palmas-

16- Futbol 11 sub 14 femenino – La Leonesa.

17- Futbol 11 sub 16 masculino- La Leonesa.

18- Futbol 11 sub 16 femenino -La Leonesa.

19- Ajedrez sub 14 mixtos- Jeremías Gonzales. Puerto Bermejo.