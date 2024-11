La ministra Naidenoff participó en el consejo federal de educación que tuvo definiciones para el ciclo lectivo 2025

Visitas: 0

“Fue un ámbito de mucho aprendizaje, para trabajar en cada provincia. Valoramos el consenso federal en esta oportunidad y seguimos avanzando”, manifestó a su regreso Naidenoff.

La ministra de Educación de la Provincia, Sofía Naidenoff, esta semana participó de la Asamblea N° 136 del Consejo Federal de Educación junto a sus pares de las 24 jurisdicciones del país.

A su regreso, hizo un balance positivo de este encuentro mensual, que es presidido por el secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano de Nación, Carlos Torrendell, “fue una reunión amena, muy cordial y de mucho trabajo en la que además hemos realizado talleres, que tuvieron mucha participación tanto virtual como presencial”, puntualizó la ministra Naidenoff.

Sintetizando que hubo un variado temario, a su regreso a la provincia, la titular educativa chaqueña enumeró que analizaron la planificación del calendario escolar 2025 con la meta de cumplir con los 190 días de clase, acordando como fecha límite el 30 de noviembre para la presentación del inicio y fin del ciclo lectivo del próximo año. Al respecto detalló que “la provincia del Chaco ya está trabajando en este calendario escolar, que va a tener mucha participación descentralizada, es decir que desarrollará aquello que cada regional educativa piensa hacer por su región, bien planificado y organizado, para que también le sirva de base para el trabajo docente durante todo el año. Para esto habrá un cuadernillo digital, de manera tal que el docente tenga pautas para su tarea cotidiana, que no sean complejas, que sean claras y precisas y especialmente que no sobrecarguen al personal, para que puedan hacer bien su tarea”.

Además, dijo que se aprobaron marcos de referencia presentados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) para definir las ofertas formativas y los procesos de homologación y validación de títulos y certificaciones en las carreras Tecnicatura Superior en Biotecnología, Formación Profesional en Mecánica Naval y Formación Continua para Conservación de ascensores y otros equipos fijos de transporte vertical; al igual que para carreras técnicas. Así como, acuerdos para garantizar trayectorias continuas y completas de los estudiantes con discapacidad. “Hubo aprobación unánime, fue muy rápido y operativo ya que estos puntos ya se habían trabajado previamente en mesas técnicas a partir de un documento base que teníamos y en ese momento ya quedaron rubricados los mismos”, destacó.

Naidenoff señaló que luego de la asamblea del CFE los jefes de las carteras educativas de las 24 jurisdicciones del país participaron de un taller sobre gasto inteligente, que estuvo a cargo del equipo de la Secretaría de Educación de Nación. El mismo se hizo con el objetivo que las autoridades educativas provinciales incorporen nociones generales sobre qué es el gasto inteligente, cómo impacta, cómo presentarlo, cómo se constituye en el marco de préstamos internacionales y cómo aplicarlo.

Se trabaja para revertir los resultados de Aprender

Por otro lado, la ministra Naidenoff se refirió al informe que dio a conocer la ONG Observatorio por la Educación, de acuerdo al último resultado de la Prueba Aprender, que registró que en el Chaco solo tres de cada diez alumnos terminan el nivel Primario en tiempo y forma (es decir en siete años) y con conocimientos satisfactorios de Lengua y Matemática“.

“Aprender se hace sobre la base de los Diseños Curriculares y el Núcleo de Aprendizaje Prioritario, aprobados por el Consejo Federal de Educación; es universal. Pero, los procesos en cada provincia van cambiando, por eso los resultados del 2023 no fueron buenos en el primer ciclo del Nivel Primario (de primero a tercer grado) producto de políticas inadecuadas durante años”, puntualizó. Señaló que desde comienzos de su gestión se fijó la prioridad que los chicos aprendan a leer, que “terminen tercer grado leyendo convencionalmente, de recorrido”.

A la vez que destacó que por eso en el marco del Programa Somos Alfabetización Chaco se implementó el test de Somos Fluidez Lectora, destinado a niños de tercer grado de toda la provincia, realizado en dos etapas en mayo pasado y que ahora se repetirá en noviembre próximo para evaluar la comprensión lectora. “Los resultados no nos sorprendieron, teniendo en cuenta la prueba Aprender. Pero, ya tenemos un cuadro de situación y comenzamos a trabajar con los docentes, se les devolvió a cada escuela los resultados, además hicimos llegar actividades y material pedagógico para fortalecer la lectura en el aula”, comentó la funcionaria.

Asimismo, Naidenoff precisó que se implementaron “horas focalizadas” a través de Nación para tener una hora más para profundizar la lectura en el aula y además se ofrece a docentes el “acompañamiento de tutores” para alcanzar el objetivo. En este marco también remarcó “la necesidad de recuperar al docente como autoridad”.

De todas maneras, subrayó: “No se pueden obtener resultados en cuatro años, en seis me parece. Pero, pretendo que en cuatro años todos los chicos comprendan lo que leen”.

Además, la ministra adelantó que el año que viene también se fortalecerá la enseñanza de los procesos básicos de Matemática en el primer ciclo.