IPRODICH: “No está en riesgo la vigencia de los pases libres en el transporte para personas con discapacidad” dijo Mitoire

La presidente del IPRODICH, Ana Mitoire, junto a la vicepresidente, Mónica Morales, representaron a Chaco, en el 101° Consejo Federal de Discapacidad, celebrado en la ciudad de Posadas, Misiones.

Durante la asamblea, se abordaron temas centrales como ser: la promoción de la vida independiente y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, enfatizando en la necesidad de garantizar sus derechos y su autodeterminacion.

Asimismo, se discutió la situacion de *los pases libres de transporte,* atento a los planteos que realizan diferentes empresas a raíz de la nueva reglamentación de desregulación del transporte, emitiendo el comunicado que se comparte a continuación:

”Desde el Consejo Federal de Discapacidad informamos a todas las empresas de transporte público la obligación vigente de brindar acceso gratuito a las personas con discapacidad. Esta obligación se encuentra sustentada por las leyes nacionales 22.431, 24.314 y 25.635, así como por los decretos 38 y 118 de 2006, todas en vigencia.

No ha habido ninguna modificación en la normativa que exima a las empresas de esta responsabilidad. Por lo tanto, cualquier negación del servicio a personas con discapacidad constituye una infracción grave.

Las empresas que no cumplen con esta obligación se enfrentarán a sanciones legales y a la judicialización correspondiente, además de multas impuestas por la Comisión Nacional de Regulación del transporte (CNRT).

Reafirmamos nuestro compromiso de garantizar la accesibilidad y los derechos de todas las personas con discapacidad. Exhortamos a todas las empresas de transporte público a cumplir con la legislación vigente y a respetar los derechos de sus pasajeros

Firman este comunicado las provincias, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que conforman COFEDIS»

Ante esto, Mitoire afirmó «que no está en riesgo la vigencia del pase libre de transporte para quienes tiene CUD vigente, y que es esta una preocupación desde el inicio de gestión para acompañar a las Empresas y realizar los controles correspondientes a efectos de salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad.»