INSSSEP: Dumrauf presentó denuncia contra el ex ministro Pérez Pons por irregularidades en el pago de seguros

”Estamos presentando una denuncia contra el ex ministro de Economía Santiago Pérez Pons, y a integrantes del Directorio del INSSSEP del período 2020 al 2023, en virtud de las irregularidades que habríamos detectado a lo largo de estos meses en cuanto al no pago de los Seguros de vida obligatorios y colectivos”, expresó Dumrauf.

La Presidente de INSSSEP, Irene Dumrauf, se presentó esta mañana en la Unidad Descentralizada de Atención a la Víctima y el Ciudadano (UDAVC), de Avenida 9 de Julio 318, de la ciudad de Resistencia, para presentar una denuncia en referencia al no pago de Seguros correspondientes en tiempo y forma durante la gestión anterior.

“Cuando hicimos la auditoría el pasado 31 de diciembre, anunciamos en qué situación encontramos al INSSSEP, no solamente en cuanto a la deuda consolidada, sino también en materia de Seguros. En estos 11 meses de gestión, nosotros cumplimos con el pago de Seguros del año 2021 que no se habían abonado, también los del año 2022 que quedaron pendientes y prácticamente todos los Seguros del año pasado”.

“Es una situación que nos preocupa y nos ocupa, por esto vinimos a la Fiscalía a realizar la denuncia correspondiente para que se investigue y se revisen responsabilidades. El no pago de estos seguros generó una industria del juicio, ya que el no pagar en tiempo y forma hizo que se abone hasta casi un mil por ciento de más por las demoras, por los atrasos, y obviamente que esto fue de un gran perjuicio para el bien público”.

“Estamos haciendo esta denuncia, porque entendemos que se está faltando a los deberes de un funcionario público, y utilización indebida de fondos del Estado. Presentamos todo a la Justicia y ahora quedamos a la espera que se determinen las responsabilidades correspondientes. Son recursos que no son nuestros, circunstancialmente los estamos manejando, si hubo algún perjuicio económico para el Estado, en este caso el INSSSEP, los responsables tendrán que hacerse cargo conforme derecho”, enfatizó Dumrauf.

“Detectamos todas estas cuestiones desde el primer día de gestión, cuando recibíamos reclamos, cédulas judiciales pidiéndonos el pago de estas acreencias, esto significó un trabajo de investigación, el síndico hizo un trabajo minucioso y allí se pudo corroborar lo que ya veníamos percibiendo. Hicimos lo que teníamos que hacer presentamos la denuncia al detectar estas irregularidades y ahora será la Justicia la que deba encargarse del proceso”.

Sobre el final especificó que, “No solamente en Seguros notamos estas irregularidades, sino en varias dependencias que las vamos ordenando de a poco. Hay deficiencias en la gestión administrativa que vamos solucionando. Estamos auditando todas y cada una de las áreas, porque entendemos que el desorden que encontramos se refleja después en las prestaciones que debemos brindar a los afiliados”.