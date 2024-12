Este lunes 2 el IPDUV no atenderá al público

Visitas: 0

Con motivo de celebrarse el Día del Empleado del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), el directorio resolvió declarar asueto para el día 2 de diciembre por lo que no habrá atención al público.

“Este lunes 2 de diciembre, celebramos el Día del Empleado del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda una fecha muy especial, que en lo particular me toca muy de cerca, porque hace 20 años que formo parte de esta familia”, expresó el presidente Fernando Berecoechea.

“Quiero agradecer a cada trabajador por su compromiso, dedicación y profesionalismo, haciendo posible que el organismo llegue con soluciones a las familias chaqueñas”, agregó.

Se recuerda el Día del Empleado del IPDUV mediante la ley 7886, en coincidencia con la fecha en que fue sancionada por la Cámara de Diputados del Chaco la ley 2194 creando en 1977 el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Por lo cual, ante el asueto establecido, la atención telefónica y en la sede central por parte del personal , se reanudará el martes 3 de diciembre de 7 a 13 Hs.