El gobierno nacional ratifica que no enviará los fondos educativos; preocupación en gobernadores

El vocero presidencial, Manuel Adorni, descartó la posibilidad de enviar a las provincias los fondos educativos y los gremios docentes ya se preparan para tomar medidas de fuerza. Este año, las clases no arrancarían a término en las provincias. Preocupación de gobernadores.

En la habitual conferencia de prensa, confirmó que el Gobierno no evalúa girar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). “En principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe”, dijo Adorni y remarcó que los salarios “dependen de los gobernadores”, por lo que precisó que “cada jurisdicción es libre de pactar el salario que desee”.

El Fondo de Incentivo Docente representa nada menos que entre el 10 y el 15% de los sueldos docentes de todo el territorio.