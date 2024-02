El diputado Ernesto Blasco propone un protocolo para implementar las pistolas taser en la Policía del Chaco

Visitas: 1

El diputado provincial Ernesto Blasco estuvo trabajando sobre un proyecto que propone un protocolo para la implementación de las pistolas Taser en la Policía del Chaco.

De esta forma se abre el debate en la provincia del Chaco sobre la implementación de este tipo de dispositivos de Incapacitación neuromuscular de baja letalidad. El proyecto de Ley fue presentado este viernes y prevé un protocolo de actuación dentro de la Policía.

La modificación de la Ley 2.011, impulsada por el legislador Ernesto Blasco, pretende agregar un protocolo de actuación para la utilización de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea de baja letalidad (DEIM). Se espera que la propuesta presentada este viernes tenga un amplio recorrido legislativo debido a las voces a favor y en contra que despierta.

De aprobarse la ley y ser promulgada, la fuerza provincial añadirá al listado de armas aprobadas los dispositivos de incapacitación neuromuscular que produzcan incapacidad temporal.

“La actividad policial requiere actualizar los criterios de acción vigentes en las fuerzas policiales y de seguridad, atendiendo a la necesaria utilización de la fuerza pública en defensa de los intereses de los ciudadanos”, justifica el proyecto de ley del interbloque Juntos por el Cambio. Además, agrega que las DEIM “permitirán abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego, siendo un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes”.

Ejes del Protocolo Promovido en Chaco

1. Una situación grave que justifique su utilización, que implique riesgos de vida para terceros, para el oficial de policía actuante y para la misma persona sobre la que se aplique el dispositivo.

2. Registro de la utilización de cada dispositivo, constando en acta el hecho, el riesgo involucrado, el oficial actuante y la persona sobre la que se aplique el mismo, así como la ubicación, el tiempo y la duración de las descargas eléctricas.

3. Protocolos de actuación médica inmediata sobre las personas a quienes se apliquen los dispositivos.

Costo de la Taser

Actualmente, las Taser no son comerciables en Argentina y el valor por unidad, según una de las últimas compras realizadas por el Ejecutivo nacional, fue de unos 1.699 dólares. En Estados Unidos, los precios de las armas de electrochoque varían desde US$ 118,99 hasta los US$ 1.699.

Lo que dice el proyecto

El diputado Ernesto Blasco plasmo en el proyecto que “la actividad policial requiere actualizar los criterios de acción vigentes en las fuerzas policiales y de seguridad, atento a la necesaria utilización de la fuerza pública en defensa de los intereses de los ciudadanos en consonancia con las normas Constitucionales y supra legales que rigen los deberes y responsabilidades en el desempeño de su profesión, de acuerdo a lo normado en los Convenios Internacionales, Constitución Nacional Y Provincial y normativa vigente”.

Señaló asimismo que “la Ley Nacional de Armas y Explosivos determina que las armas electrónicas que solo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano sin llegar a provocar la pérdida del conocimiento, están contempladas taxativamente dentro de la categoría armas y municiones de uso civil”.

Sostiene además que “la incorporación de armas electrónicas de uso no letal permitirá abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego, siendo un medio intermedio para ejercer el uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes, brindando de esta forma a las fuerzas policiales y de seguridad una opción táctica adicional en reemplazo a las armas de fuego”.

“Era una discusión que en algún momento la teníamos que dar, así que el próximo paso será analizar el proyecto en comisión con el resto de los diputados”, dijo Blasco al tiempo que espera que dicho proyecto tenga eco entre sus pares.