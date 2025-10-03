Detuvieron a un joven que estaba prófugo, por un crimen ocurrido en 2022

Este viernes al mediodía, los agentes de la división Patrulla Preventiva recorrían la Zona Norte de Resistencia.

Así, en el barrio Don Santiago, demoraron a un joven de 24 años que promovía el desorden en la vía pública y quiso darse la fuga al ver a la Policía.

Una de las órdenes de captura tenía que ver con una causa del 31 de agosto del 2023, por la causa de «supuestas lesiones leves», a solicitud de la Comisaría Tercera de Fontana. Por otro lado, la causa de «supuesto homicidio» data del 13 de abril del 2022, también denunciada en la misma comisaría.

Por este hecho, el ciudadano se encontraría en carácter de prófugo y terminó detenido.