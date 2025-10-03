Detuvieron a un joven que estaba prófugo, por un crimen ocurrido en 2022

183004w850h550c.jpg

Este viernes al mediodía, los agentes de la división Patrulla Preventiva recorrían la Zona Norte de Resistencia.

Así, en el barrio Don Santiago, demoraron a un joven de 24 años que promovía el desorden en la vía pública y quiso darse la fuga al ver a la Policía.

Una de las órdenes de captura tenía que ver con una causa del 31 de agosto del 2023, por la causa de «supuestas lesiones leves», a solicitud de la Comisaría Tercera de Fontana. Por otro lado, la causa de «supuesto homicidio» data del 13 de abril del 2022, también denunciada en la misma comisaría.

Por este hecho, el ciudadano se encontraría en carácter de prófugo y terminó detenido.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-10-03 at 10.02.10

Policía de Taco Pozo realizó mantenimiento en el límite tripartito y controles preventivos

182999w850h494c.jpg

Demoraron a una pareja en La Rubita por pelear en la calle: ambos tenían pedido de captura

182981w850h477c.jpg

Dos detenidos por el robo de $4,6 millones en Makallé

Te pueden interesar

183004w850h550c.jpg

Detuvieron a un joven que estaba prófugo, por un crimen ocurrido en 2022

176000w850h477c.jpg

¿Cuáles son los 10 autos 0 km más baratos del mercado argentino en octubre?

169216w850h477c.jpg

El Gobierno anunció obras para el hospital Garrahan por $30.000 millones y comprará un aparato único

170753w850h566c.jpg

La Uncaus dice presente en la Feria Iberoamericana del Libro 2025

WhatsApp Image 2025-10-03 at 10.52.27

Un Paso Más En El Camino De La Modernización: A Través De Un Convenio Con La Unne, El Municipio Digitalizará Los Archivos Del Cementerio