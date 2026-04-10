Con la toma de juramento, Zdero oficializó a Ferro, Meiriño y Peche

El gobernador tomó juramento a Carolina Meiriño, como nueva secretaria de Coordinación de Gabinete; a Julio Ferro como secretario General de la Gobernación; y al exdiputado, Carim Peche como de ministro Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos.

El acto se realizó en la mañana de este viernes, en el salón Obligado de la Casa de Gobierno, en el marco de la reconfiguración del Gabinete provincial, que inició con la asunción del exsecretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, al frente del Nuevo Banco del Chaco.

«En primer lugar, este Ministerio es de alta sensibilidad, pero que hay que tener mucha decisión, territorio y por sobre todas las cosas sensibilidad y diálogo. Esta convocatoria al Gabinete, significa profundizar el cambio y el orden que lleva adelante el gobernador, Leandro Zdero en la provincia. Sabemos que no es fácil el esfuerzo que hace el pueblo chaqueño, pero estos cambios hoy se tienen que transformar en objetivos palpables para los chaqueños. Hay que apostar al diálogo, escuchar a la gente y en base a eso, seguir trabajando para producir y profundizar estos cambios que empezaron en 2023», señaló Carim Peche, tras su jura.