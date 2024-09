Comunicado interbloque JxC: “Los obedientes de Coki frustraron el crédito para invertir en energía”

Visitas: 0

Desde el interbloque de Juntos por el Cambio, lamentaron “la actitud egoísta y mezquina que tuvieron los diputados kirchneristas, de la oposición, para frustrar el crédito de invertir en energía y en el desarrollo del Chaco. *Le pregunto a los Slimel, Honcheruk, Mariela Quiroz, Santiago Pérez Pons, Rodrigo Ocampo, Pía Cavana, Paola Benítez, Tere Cubells y otros pares de la oposición ¿Qué le van a decir a los chaqueños del Norte, cuando lleguen las temperaturas de más de 40° y no tengan luz?* Cuando se les pudra las mercaderías en las heladeras y no tengan ni siquiera agua fresca para tomar o para bañarse. ¿Qué le van a decir a los chaqueños cuando no puedan ni siquiera descansar en las horas de la siesta o la noche? Están acostumbrados a poner palos en la rueda y siempre “especulando” para que a los chaqueños nos vaya mal”- manifestó el diputado provincial Sebastián Lazzarini._

*COKI PERDIÓ LAS ELECCIONES Y AHORA CASTIGA A LOS CHAQUEÑOS*

“Quedó demostrado, que no hubo voluntad por parte de los legisladores de la oposición de acompañar la toma de este crédito porque *a Coki todavía le duele haber perdido las elecciones, entonces ahora castiga a los chaqueños, dando la orden a sus diputados para que no voten esta inversión que necesitamos.* Como ellos, no invirtieron en energía ahora quieren que los chaqueños sufran en este verano que se aproxima tras haber sido derrotado por el actual gobernador Leandro Zdero”- agregaron los diputados del interbloque.

_Por último, el interbloque de diputados de JxC, remarcó que el ex gobernador es “el demonio para los chaqueños, vino en plan de venganza y por el desquite para castigar a la gente que no lo votó”.