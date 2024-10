Chaco: ”Vamos a buscar alternativas para atender la demanda de la emergencia porque no van a doblegar al gobierno de Leandro Zdero” dijo el ministro Domínguez

Visitas: 0

El Ministro de Infraestructura del Chaco, Hugo Domínguez, aseguró que “quedó en evidencia que Capitanich y sus diputados kirchneristas van más allá de poner palos en la rueda, pero tiene que saber que no van a prosperar en sus pretensiones y no van a doblegar al gobierno de Leandro Zdero, porque vamos a hacer todo lo posible para que no perjudiquen más a los chaqueños, como lo hicieron durante 16 años”.

Así se pronunció el Ministro luego de conocerse que la Legislatura Provincial, con el voto negativo de los legisladores kirchneristas del Frente Chaqueño, no aprobó el crédito para atender la emergencia hídrica y energética en nuestra provincia.

“Está claro que los kirchneristas no asumen que perdieron las elecciones y en sus deseos de perjudicar a este gobierno van contra todos los chaqueños”, dijo el Ministro y luego agregó que “lo lamentable de todo esto es que los diputados kirchneristas de Capitanich son conscientes del daño que le hacen a los ciudadanos del Chaco que trabajan, que producen, que necesitan de la energía y del agua, pero que se queden tranquilos que ya trabajamos para que eso no suceda”, sentenció.

“La idea de Capitanich de que le vaya mal a los chaqueños no va a prosperar”

“La idea de Capitanich de que le vaya mal a los chaqueños que quedó en evidencia en cómo votaron sus diputados, no va a prosperar”, dijo Domínguez y agregó “que no quede duda que con el Gobernador Zdero a la cabeza vamos a llevar adelante las gestiones necesarias para contrarrestar los palos en la rueda que quieren poner los que sólo piensan con una urna en la cabeza, los que siempre están en modo electoral, y responden a los deseos más oscuros de su jefe político, Jorge Capitanich”, disparó Domínguez.

Por último, el Ministro envió un mensaje a la ciudadanía chaqueña: “los ciudadanos del Chaco se pueden quedar tranquilos que vamos a continuar haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para buscar caminos alternativos para hacer las obras que hagan falta en esta emergencia”. En ese sentido el funcionario recordó que hace pocos días se lanzó la licitación para disponer de generadores de energía para paliar en parte las demandas de sectores como localidades de El Impenetrable y del noroeste chaqueño.