Chaco, Resistencia: Se disputó la etapa local de “Chaco Juega”, clasificados

El evento deportivo Chaco Juega organizado por el Instituto del Deporte Chaqueño, continúa su desarrollo en todo el territorio provincial. En esta oportunidad fue el turno de la capital chaqueña donde se compitió en el micro estadio del polideportivo Jaime Zapata, canchas de césped sintético, playones deportivos y en el aeropuerto de Resistencia, la etapa local del certamen, donde los ganadores clasificaron a la próxima instancia.

Los clasificados:

Fútbol masculino y femenino:

En esta disciplina se definieron los equipos que en sus respectivas categorías disputarán la final que determinará los ganadores y clasificados para la próxima instancia del certamen, la que se realizará en fecha y horario a confirmar.

Los finalistas son:

Sub 14 femenino: EES N° 84

Sub 14 masculino: Zona 1 Comercio A, Zona 2 Colegio Nacional, Zona 3 Lino Torres, Zona 4 Barrio Toba.

Sub 16 masculino: Zona 1 Barrio Toba, Zona 2 La 84, Zona 3 Luján.

Los demás clasificados al zonal:

Futsal masculino: Lino Torres

Básquet sub 14 masculino: La Marceneta

Básquet sub 14 femenino: Sarmiento

Básquet sub 16 masculino: Colegio Nacional

Básquet sub 16 femenino: Juventud

Vóley sub 15 femenino: Sarmiento

Vóley sub 15 masculino Lino Torres.