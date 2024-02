Chaco: En marzo, el Instituto de Cultura abrirá las postulaciones para los premios artísticos

Visitas: 0

El Instituto de Cultura del Chaco, a través del Departamento de Premios y Reconocimientos de la Dirección de Asistencia Técnica y Aplicación de Normas (Don Bosco 756), comunica que a partir del 1 de marzo se abrirán las postulaciones para los premios que entrega en el marco de la Ley Provincial Nº 2087 –E. y su Decreto Reglamentario Nº2623/13. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de mayo.

Cabe recordar que las disciplinas artísticas se dividen en tres agrupamientos, de los cuales solo uno de ellos concursa por cada convocatoria.

Para la presente edición las disciplinas que pueden participar corresponden a Literatura (Poesía, cuento, ensayo, guión, letra de canción, novela, dramaturgia y comedia), Artes visuales (escultura, pintura, dibujo, grabado, fotografía), y Artesanías.

Los artistas interesados que reúnan los requisitos establecidos en la Ley Nº2087 -E deberán presentar su solicitud con la documentación correspondiente digitalizada en formato pdf al correo cultura.premios@chaco.gob.ar del Instituto de Cultura entre el 01 de marzo y el 31 de mayo del presente año. En el caso que alguno de los postulantes quisiera incorporar un nuevo antecedente, no deberá superar la fecha de cierre antedicha.

Premio al Reconocimiento Artístico: Está destinado al artista o hacedor cultural, que acredite haber recibido premios en el orden municipal, provincial, nacional o internacional, la documentación deberá estar legalmente autenticada en caso de diplomas y certificaciones. Para acceder a éste premio deberá acreditar 60 años, ser nativo de la provincia y acreditar residencia ininterrumpida no menor a cinco (5) años. Para los nativos de otras provincias o extranjeros, residencia inmediata ininterrumpida últimos quince (15) años. Acreditar una trayectoria pública permanente, en una de las disciplinas enunciadas de por lo menos veinte (20) años, reconocida por la calidad de su obra y antecedentes que prestigian el arte y la cultura y que por su trascendencia merezcan el reconocimiento del Estado provincial. El premio consiste en un Certificado, una Plaqueta Recordatoria y una Asignación Mensual Vitalicia equivalente al 82% de la remuneración correspondiente a la categoría 3, grupo 5, apartado C del sistema escalafonario vigente en la Administración Pública Provincial.

Premio al estímulo artístico: está dirigido al artista o hacedor cultural mayor de 16 años, nativo de la provincia que acredite una residencias ininterrumpida no menor de tres (3) años. Para nativos de otras provincias o extranjeros últimos cinco (5) años. Para acceder deberá acreditar una trayectoria pública permanente de tres (3) años, en una de las disciplinas contempladas para ésta convocatoria. El Premio consiste en un Certificado, una Plaqueta Recordatoria y una suma equivalente a tres salarios mínimo vital y móvil.

Premio a la Trayectoria Artística: está dirigido al artista o hacedor cultural, nativo de la provincia, con residencia inmediata e ininterrumpida los últimos tres (3) años. Para nativos de otras provincias o extranjeros últimos quince (15) años. Haber trascendido por su trayectoria en una disciplina artística en particular reconocida por la calidad de sus obras de por lo menos veinte (20) años en favor de la cultura local y regional. El Premio consiste en un Certificado, una Plaqueta Recordatoria y una suma equivalente a cinco salarios mínimo vital y móvil.

El otorgamiento será acordado por la Comisión de Evaluación, conforme con lo establecido en la Ley 2087-E Departamento de Premios y Reconocimientos – Dirección de Asistencia Técnica y Aplicación de Normas (Mecenazgo) – 2º Piso Casa de las Culturas – (Marcelo T. de Alvear 90).

Para consultas e informes: cultura.premios@chaco.gov.ar