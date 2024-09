Emergencia Eléctrica: Intendentes y dirigentes del Frente Chaqueño fijan posición

Visitas: 0

Intendentes y representantes de municipios pertenecientes al Frente Chaqueño nos autoconvocamos en la localidad de Corzuela con la firme decisión de analizar la actualidad política e institucional de nuestra provincia fijando una clara posición.

En la legislatura chaqueña, casa de la democracia, en estos tiempos se debaten proyectos de ley que afectan a la vida de todos nuestros comprovincianos, y entendiendo el legítimo derecho de cada legislador a votar en base a posiciones políticas e ideológicas, creemos que dichas decisiones deben priorizar un solo interés que es el de nuestro pueblo.

Ante las recientes declaraciones y posicionamientos de distintos legisladores y dirigentes políticos en torno al proyecto de ley pretendido por el ejecutivo provincial, de declarar la emergencia energética e hídrica que incluyen el pedido de autorización de endeudamiento por 150 millones de dólares, queremos expresar nuestra posición:

En primer lugar, creemos que es necesario constituirnos como una oposición constructiva y objetiva, aportando ideas claras que contribuyan a la resolución de los problemas y no asumir posiciones irreductibles que sólo busquen hacerse de “la épica” ante un pueblo que ya ha dado sobradas muestras de estar harto de la vieja política que sólo se mira el ombligo.

Debemos ser responsables de garantizar las herramientas que se requieran para morigerar la crisis que transita nuestro pueblo, asegurando además absoluta transparencia en el otorgamiento de estos instrumentos con el correspondiente detalle de su destino y posteriores controles en su utilización.

Por otra parte, como ya lo hemos manifestado infinidad de oportunidades, frente al actual contexto de recesión e incertidumbre económica en el que nos encontramos inmersos, producto de las políticas del gobierno nacional, donde la gente sufre inflación, desempleo, inseguridad y la imposibilidad de llegar a fin de mes, somos los intendentes e intendentas quienes estamos hoy en la primera barrera de contención al frente de los municipios y esto torna imprescindible que todo debate parlamentario incluya las demandas de todas las comunidades y sus gobiernos locales, buscando instrumentos que permitan la reactivación de programas de contención social, la reactivación de obras públicas que generan empleo y movimiento económico en las localidades y la discusión de medidas necesarias como la devolución de conceptos de coparticipación que hoy son absolutamente necesarios para atender las demandas diarias de nuestros vecinos y vecinas.

Seamos conscientes del rol de oposición que nos otorgó la ciudadanía, no podemos ser una oposición intransigente. Hoy tenemos la responsabilidad de gobernar en nuestros territorios frente a un complejo escenario, debemos promover instancias de diálogo entre todos los sectores que incluya a los legisladores de nuestro espacio y propicie una mesa de diálogo y de trabajo conjunto con el gobierno provincial para resolver los problemas de nuestra gente.

Como dirigentes e intendentes que integramos el Frente Chaqueño tenemos presente que: La política no es para nosotros un fin, sino solo el medio para el bien de la Patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional, y que En la acción política nuestra escala de valores es la siguiente: primero la Patria, después el movimiento y luego los hombres.

FIRMANTES:

Ricardo Falkievich, Presidente Concejo La Clotilde Víctor Gasko, Intendente La Clotilde

Miguel Sotelo, Intendente San Bernardo

Alba Sánchez, Intendenta La Tigra

Juan Manuel García, Intendente de Machagai Maximiliano Kapor, Presidente de Concejo de Machagai Marcelo González, Intendente de Puerto Vilelas

Rafael Frías, Intendente de Miraflores

Sergio Dolce, Intendente de Las Garcitas

Diógenes Requena, Intendente de Hermoso Campo Adriana Stacchiotti, Intendente de Gancedo Andrea Alamos, Presidenta de Concejo de Gancedo Rafael Carrara, Intendente de Corzuela

Osvaldo Sosa, Presidente de Concejo de Corzuela Guillermo Areco, Intendente de Capitán Solari

Martín Mendoza, Presidente de Concejo de Capitán Solari Germán Honcheruk, Intendente de Villa Berthet

Karina Acerbo, Intendenta de General Capdevila

Magda Ayala, Intendenta de Barranqueras

Mateo Vucko, Intendente de Colonia Aborigen

Judith Gómez, Intendenta de Los Frentones.