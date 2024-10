Chaco: El gobernador Zdero y For Ever firmaron un convenio para finalizar obras del Centro de Entrenamiento del club

Visitas: 0

Gran apuesta al deporte chaqueño: las obras se ejecutan en este predio, destinado al entrenamiento de fútbol del Club Atlético Chaco For Ever ubicado en Ruta 16, kilómetro 44,5 de Resistencia.

Esta tarde, el gobernador Leandro Zdero junto al presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín y el presidente del Club Atlético Chaco For Ever (C.A.CH.F.E), Héctor Gómez, firmaron un convenio para la finalización de la primera etapa de obras que se ejecuta en el Centro de Entrenamiento de la institución deportiva, ubicado en Ruta N°16, Kilómetro 44,5 de Resistencia.

Tras recorrer el predio, destinado al entrenamiento de fútbol profesional, el gobernador Zdero aseveró que “tenemos que acompañar al deporte como lo hacemos en toda la provincia, desde una entidad que siempre ha tendido una mano como es Lotería Chaqueña, estamos convencidos de que esta ayuda hace bien al deporte de nuestra provincia pero fundamentalmente, al acompañamiento de un club que se supera día a día”, dijo.

“Acompañamos esta apuesta a profesionalizar la práctica deportiva, como lo hace For Ever”, manifestó el primer mandatario provincial y en esta línea agregó que “acá hay una mirada especial hacia la profesionalización y fundamentalmente a un predio que tienda a ese tipo de prácticas. Esto es novedoso, es el primero que va a haber en nuestra provincia y creo que la visión que ha tenido la Comisión Directiva hay que destacar, es sumamente importante y por eso el compromiso de la provincia”, expresó.

Por último, aseguró: “Este convenio es para poner a punto esto y seguir potenciando otros proyectos, porque esto recién comienza”.

Participaron el vicepresidente del club, Nicolás Benítez; el presidente de la Liga Chaqueña de Fútbol, Raúl Mosqueda, el Director Técnico (DT), Ricardo Pancaldo.

A su turno, el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masin aseguró que la firma del convenio “es el puntapié inicial para lo que se viene a futuro y, por supuesto, para dotar de profesionalismo al fútbol y a todas las disciplinas que nuclea el Club Chaco For Ever, un club tan emblemático para nuestra provincia”, aclarando que este acuerdo apunta a la finalización de una primera etapa antes iniciada, en tanto que para enero se espera poder avanzar en una segunda etapa de obras.

El presidente de CACHFE, Héctor Gómez agradeció la visita del gobernador y celebró este convenio para finalizar esta obra, en la que trabajan hace dos años y donde asisten muchos chicos que aspiran a convertirse en futbolistas profesionales. “El deporte es educación, es sacar a los chicos de la calle, es salud y apuntamos al fútbol profesional”, remarcó Gómez.

Reiteró el agradecimiento al gobernador por acompañar el crecimiento del Club, y así, poder seguir dándoles la oportunidad a que más chicos se sumen, teniendo en cuenta que For Ever está en el primer nivel del fútbol nacional. “Estamos agradecidos en nombre de toda la familia de For Ever y por eso, celebro este convenio y ojalá podamos arrancar en enero con la pretemporada de fútbol acá y podamos empezar a cambiar parte de nuestra historia”, finalizó.

Por su parte, el DT del club, Ricardo Pancaldo, rescató el compromiso del Gobierno de ocuparse de este tipo de cuestiones, generando expectativa asegurando que “en un país en que realmente nos cuesta mucho recuperar lo cultural y lo educativo, es fundamental tener un predio de estas características por la juventud, por la gente actual y por el futuro, de sacar a esos chicos de la calle y que vengan a dedicarse al deporte y también”. “Es fundamental que el gobierno ponga los ojos en estos lugares para que las nuevas generaciones sean de la manera que yo siempre soñé cuando era chico”, insistió, apuntando a lo “fundamental” tener infraestructura de estas características.