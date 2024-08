Chaco: Comenzaron a disputarse los zonales de “ Chaco Juega”; clasificados

Visitas: 0

Misión Nueva Pompeya y Villa Río Bermejito fueron las sedes de las dos primeras competencias zonales de Chaco Juega, evento deportivo que impulsa el gobierno provincial a través del Instituto del Deporte Chaqueño y se está disputando a pleno en toda la provincia.

Ambas jornadas fueron acompañados por el presidente y vice del organismo deportivo del Chaco, profesores Fabio Vázquez y Gabriel Pellegrini respectivamente, quienes fueron acompañados por coordinadores, equipo técnico y profesores de dicho programa como así intendentes y funcionaros municipales. Es de destacar también que los ganadores de estas instancias adquirieron el derecho a disputar la final provincial a realizarse en el mes de octubre.

Misión Nueva Pompeya

Aquí tomaron parte equipos de las localidades de Nueva Pompeya , Wichi, Fuerte Esperanza, Comandancia Frías y El Sauzalito. Durante la jornada, de esta semana, estuvieron presentes el intendente municipal Vicente González, el presidente del IDCH Fabio Vázquez y autoridades de Ñachec, del IFA, funcionarios comunales y vecinales.

Los ganadores y clasificados al provincial fueron:

Futsal Masculino: Nueva Pompeya

Futsal Femenino: Nueva Pompeya

Básquet sub 14 masculino: Nueva Pompeya

Básquet sub 16 masculino: Nueva Pompeya

Hockey sub 14 masculino: Fuerte Esperanza

Hockey sub 14 femenino: Fuerte Esperanza

Hockey sub 16 femenino: El Sauzalito

Fútbol sub 14 masculino: El Sauzalito

Fútbol sub 14 femenino: Nueva Pompeya

Futbol sub 16 masculino: Nueva Pompeya

Fútbol sub 16 femenino: Wichi

Handbol sub 16 femenino: Nueva Pompeya

Padel sub 14 masculino: Nueva Pompeya

Beach vóley femenino: Wichi

Beach Vóley masculino: Wichi

Villa Río Bermejito

En esta sede compitieron los municipios de Villa Río Bermejito, J.J. Castelli, Tres Isletas, Miraflores y El Espinillo.

La apertura de los juegos la llevó a cabo el Intendente comunal Vicente Reís junto al presidente del IDCH Profesor Fabio Vázquez, el Vice Presidente Profesor Gabriel Pellegrini, los Diputados provinciales Dorys Arkwriht y Sebastián Lazarini junto a Mónica Sander, Secretaria de Gobierno municipal y Analía Paz del programa Ñachec.

Aquí los ganadores en cada disciplina deportiva fueron:

Futbol 11 Sub 14 Femenino: Tres Isletas

Futbol 11 Sub 14 Masculino: Villa Río Bermejito

Futbol 11 Masculino Sub 16: Tres Isletas

Futsal Femenino Sub 16: Tres Isletas

Beach Voley Masculino Sub 16: J.J.Castelli

Beach Voley Femenino Sub 16: J.J.Castelli

Handball Sub 16 Femenino: Tres Isletas

Padel Sub 14 Masculino: Miraflores

Padel Sub 14 Femenino: Miraflores

Hockey Sub 16 Masculino: Tres Isletas

Futbol 11 Sub 16 Femenino: Villa Río Bermejito

Futbol 11 Sub 16 Masculino: J.J.Castelli

Basquet 3X3 Sub 14 Masculino: J:J:Castelli

Basquet 3X3 Sub 14 Femenino: J.J.Castelli

Basquet 3X3 Sub 16 Masculino: J.J.Castelli

Basquet 3X3 Sub 16 Femenino: J.J.Castelli

Handbol Sub 14 Masculino: J.J.Castelli

Handbol Sub 16 Masculino: J.J.Castelli

Ajedrez Sub 14:

Mauro Palavecino – J.J.Castelli

Facundo Palavecino – J.J.Castelli

Franco Radosevich – J.J.Castelli

Daniel Yulán – J.J.Castelli

Carolina Espinoza – Tres Isletas

Ajedrez Sub 16:

Rivero Mariana Hibrich – J.J.Castelli

Maximiliano Radosevich – J.J.Castelli

Kevin Kerben – J.J.Castelli

Pablo Mirando – J.J.Castelli

Braian Crescitelli – Tres isletas.