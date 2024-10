Castelli: el ministro de Salud encabezó el acto por el Día del Vacunador provincial y valoró su rol en la salud de los chaqueños

Visitas: 0

El ministro de Salud Sergio Rodriguez encabezó, este lunes, en Juan José Castelli, el acto por el Día del Vacunador Provincial donde destacó la importancia de la vacunación para la salud de la población. El evento reúne a vacunadores de toda la provincia, quienes recibirán una capacitación con el objetivo de fortalecer la importancia de la vacunación temprana y oportuna para la prevención de enfermedades.

“Este día es un reconocimiento enorme a todos los vacunadores del Chaco que son la base de sustentación del sistema sanitario”, indicó y recordó al ex jefe del Departamento de Inmunizaciones de Salud, Leo Villavicencio quien perdió la vida en un accidente, al viajar para vacunar a comunidades vulnerables en la zona de El Impenetrable.

En esa línea enumeró el equipamiento y las acciones puestas en marcha para avanzar con los programas de vacunación, especialmente en áreas remotas de la provincia. “La vacunación en áreas remotas requiere recursos como motocicletas, heladeras y conservadoras, así como la infraestructura necesaria para mantener las vacunas en óptimas condiciones”, subrayó. Para ello indicó que existen equipos de vacunación con conservadoras especiales para el traslado de vacunas puerta a puerta, y otros que pueden mantener el frío y la calidad de las vacunas durante tres días. Además, es crucial contar con suministro eléctrico en los centros de salud para el almacenamiento adecuado de las vacunas.

“La situación en regiones como El Impenetrable es extremadamente difícil: durante la visita de los equipos sanitarios al Paraje Los Rosales, nos encontramos con que, a pesar de haber recibido dos heladeras, no había electricidad para utilizarlas. Nuestro objetivo debe ser corregir estas deficiencias para beneficiar a la población y facilitar su trabajo. Ellos siempre han mostrado disposición para trabajar, y ahora somos nosotros quienes debemos proporcionarles las herramientas necesarias”, expresó el ministro Rodríguez, acompañado de su equipo de Salud y el intendente local Pío Sander.

“Es un camino que debemos reconstruir, reconociendo el valor del trabajo de los profesionales y brindándoles las condiciones adecuadas. No es fácil revertir esta situación; nunca pensamos que lo sería. Sin embargo, estamos comprometidos a mejorar. El tiempo será el mejor juez de nuestros esfuerzos”, agregó.

Por último recordó el trabajo que se realiza en torno a la erradicación de la poliomielitis, una historia trágica para el mundo que ha demostrado que la vacunación puede llevar a la erradicación de una enfermedad. No obstante, instó a la población a permanecer en alerta y seguir cuidándose, ya que siempre existe riesgo en nichos de poblaciones que no tienen acceso a la vacunación.