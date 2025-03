Apertura del 57° Periodo de Sesiones Ordinarias: “La gestión en territorio ha sido nuestra mejor respuesta” expresó el gobernador Zdero

Visitas: 0

El Gobernador Leandro Zdero dejó oficialmente inaugurado, hoy 1 de marzo, el 57° periodo de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. Acompañado por la vicegobernadora Silvana Schneider y la presidente de la Legislatura, Carmen Delgado, el jefe del Ejecutivo chaqueño comenzó diciendo, “nos hicimos cargo en febrero de la primera cuota de los históricos bonos de la gestión 2015-2019: unos 40 millones de dólares que los irresponsables de mis antecesores (mentor y sucesor) patearon para adelante sin sonrojarse, sabiendo que ya no estarían para hacerse cargo de lo que debieron ocuparse oportunamente. Ese fue otro componente de la bomba que nos dejaron para que estalle en nuestras manos. En menos de un año y medio de gestión ya honramos 3 de esas cuotas, es decir unos 120 millones de dólares, que fueron pagados en tiempo y forma. Solo pretendemos que se tome dimensión del tamaño desastre que tuvimos que asumir”.

”AÑOS DE CAOS NO SE CORRIGEN EN QUINCE MESES”

“Al iniciar la gestión teníamos a disposición $1.300 millones en la caja provincial, con gastos operativos a cumplir ese mismo mes (fundamentalmente sueldos y aguinaldos) por $116.000 millones, otros $100.000 millones en deudas con proveedores, y más de $50.000 millones en certificados de redeterminaciones de obra por tramitar. Debíamos hacernos cargo en febrero de la primera cuota de los históricos bonos de la gestión 2015-2019: unos 40 millones de dólares que los irresponsables de mis antecesores, mentor y sucesor, patearon para adelante sin sonrojarse, sabiendo que ya no estarían para hacerse cargo de lo que debieron ocuparse oportunamente. Ese fue otro componente de la bomba que nos dejaron para que estalle en nuestras manos.

En menos de un año y medio de gestión ya honramos 3 de esas cuotas, es decir unos 120 millones de dólares, que fueron pagados en tiempo y forma. Solo pretendemos que se tome dimensión del tamaño desastre que tuvimos que asumir. Sin embargo, no me convoca aquí la mera reiteración de lo que todos ya conocemos. Cuando iniciamos la gestión sabíamos que esto sería muy complejo, que tomar las riendas de esa coyuntura implicaría un esfuerzo titánico, pero, así y todo, la pesadilla fue mayor de la que pudimos imaginar en nuestros peores sueños. Sospechábamos que cuando se ufanaban con aquello de que eran los genios de las finanzas y esa soberbia de licenciados en casi todo, pero jamás imaginamos que fueran tan mentirosos.

He venido a rendir cuentas sobre lo que hemos logrado en este primer año de gestión, pero es importante para evaluar lo hecho, saber cuál fue el punto exacto de partida. Los resultados son muy tangibles y los chaqueños lo perciben con total claridad: la austeridad, el orden, la transparencia y la modernización de varios procedimientos nos han permitido saldar deudas multimillonarias con proveedores, generar ahorros significativos en gastos cotidianos y, de ese modo, seguir avanzando con la obra pública aun sin contar con los enormes aportes nacionales, sino por el contrario, las restricciones son públicas y notorias en todas las provincias en relación a estos envíos.-.

Hemos otorgado incrementos salariales por encima de la inflación ayudando a recuperar poder de compra, superando a la mayoría de las provincias; adquirimos ambulancias, patrulleros, insumos y equipamiento para hospitales y fuerzas de seguridad; realizamos 18 operativos interministeriales en el Impenetrable; creamos nuevos programas como Ñachec, Impulsar y Fortaleza, y relanzamos otros que habían sido discontinuados, como el PROGANO y el PRODER. La gestión en territorio ha sido nuestra mejor respuesta. Estar en contacto con la gente, con funcionarios visitando cada localidad nos da el pulso de lo que pasa y nos mantiene conectados con los desafíos de la comunidad.

Nunca estaremos del todo conformes y somos conscientes que aún queda un largo camino por recorrer. Años de caos no se corrigen en quince meses. Sin embargo, logramos encauzar la gestión en áreas clave y en tiempo récord”.

MÁS DE UN AÑO SIN PIQUETES

“Más de un año sin piquetes demuestran que la coexistencia del derecho ciudadano a circular y el derecho a protestar era solo una decisión política, y nosotros la tomamos. Lo prometimos y lo cumplimos.

Soy claro en esto: hicimos un pacto con los chaqueños, es el tiempo del respeto. Nadie que extorsione o que impida la libre circulación tendrá el derecho a ser atendido por este Gobernador. Porque acá no hay un timorato ni un cobarde, hay coraje, y los que se autodeterminan valientes, fueron cómpllices de tener de rehenes a los chaqueños!! Y transaron con la mafia. Más de un año de gestión transparente demuestra que se puede llegar a los que más lo necesitan sin intermediarios, sin «gerentes de la pobreza». Aquellos personajes nefastos no eran más que un grupo de delincuentes, y extorsionadores. Somos la única provincia del país que por Ley y decisión eliminó la intermediación de cuajo. Cumplimos lo prometido. Frente al crítico cuadro de situación financiera, avanzamos en forma urgente en un proceso de ordenamiento de la caja provincial, de manera de lograr una administración más eficiente de los recursos para atender las demandas esenciales. Terminamos con el derroche para convertir a la eficiencia en nuestra bandera. Ese ordenamiento nos permitió, con máximo esfuerzo, actuar en una rápida recomposición salarial de los trabajadores del Estado, que venían experimentando una licuación de sus haberes en un marco de altísima inflación.

A poco de asumir, en enero de 2024, hicimos efectivo el compromiso asumido y otorgamos a los docentes un incremento salarial del 53,30%. Cumplimos.

La Coparticipación, nuestra principal fuente de recursos, estuvo muchos meses con caídas interanuales en términos reales, es decir, por debajo de la inflación, debido a la caída de la actividad económica, y aun así, gracias al orden fiscal, pudimos otorgar incrementos a los docentes del 226 % y al escalafón general de la administración pública del 169%, con una inflación anual que cerró apenas debajo del 118%. Cumplimos.

Recientemente suscribimos un Convenio con Nación para cancelar íntegramente una deuda por casi $60.000 millones con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

En menos de 15 meses, fuimos desendeudando internacionalmente en dólares a la provincia en una cifra equivalente a más de $180.000 millones. Un logro histórico si consideramos el contexto económico y financiero absolutamente adverso con caída de la Coparticipación, mínimas transferencias discrecionales del Gobierno Nacional y una pesada herencia financiera que los que antes gobernaron nunca pudieron explicar y ni siquiera tuvieron la decencia de reconocerlo públicamente.

¡Lo hicimos sin aumentar impuestos y, muy por el contrario, lo conseguimos aliviando la carga fiscal de los contribuyentes! Creemos en el desarrollo impulsado por la iniciativa privada, y no somos partidarios del ahogo impositivo, un clásico del populismo doméstico. Eximimos del 100% de Ingresos Brutos a nuevos proyectos empresariales. Eximimos del Impuesto Inmobiliario Rural a productores de hasta 500 hectáreas. Eximimos del pago de pago de contribuciones al Fondo de Salud Pública. En definitiva, nos enfocamos en diseñar medidas muy concretas para apoyar a quienes realmente generan empleo y riqueza en nuestra provincia.

En este período legislativo, impulsaremos otros proyectos para seguir reduciendo la presión tributaria y simplificar trámites, vinculados a la modificación del impuesto a los billetes de Lotería, a los ingresos brutos por canjes agropecuarios, y la eximición del impuesto a los sellos para contratos de alquiler de viviendas.

Con ese mismo objetivo dejamos las estampillas para los coleccionistas, reemplazándolas por sistemas de liquidación y pago on-line. Menos impuestos, menos burocracia, significan más oportunidades para los chaqueños. Lo dijimos en campaña, que íbamos a sacar impuestos y CUMPLIMOS. Promovimos una moratoria en materia impositiva que fue altamente exitosa: más de $4.200 millones (cuatro mil doscientos millones), logrando regularizar más de 400 deudas que estaban judicializadas, y más de $1.000 millones en deudas de municipios de la provincia. No menos trascendente ha sido la concreción de la devolución a los municipios del 2 % de la coparticipación QUE LE HABÍAN QUITADO LAS GESTIONES ANTERIORES, compromiso que ya hemos empezado a cumplir de acuerdo con el cronograma originalmente pactado. Fuimos una de las primeras provincias en adherirse al RIGI (Régimen Nacional de Incentivo a las Grandes Inversiones), convencidos de que la inversión privada es la clave para generar empleo genuino y transformar profundamente nuestra economía.

En materia previsional, INSSSEP suscribió con ANSES la auditoría definitiva por los ejercicios 2017 y 2018, arrojando superávit en uno y déficit en el otro. Estamos avanzando en la verificación de los ejercicios hasta 2021, y nos quedarán pendientes de armonización 2022, 23 y 24. Es un trabajo arduo y que insume muchísimo tiempo al instituto, pero es necesario ponerlo al día cuanto antes, para saber dónde estamos parados, para tomar las mejores decisiones en beneficio de nuestros jubilados. Desde el NBCH (Nuevo Banco del Chaco) ante la discontinuidad de las Leliqs pudimos liberar liquidez del Banco y de esa forma ofrecer nuevas líneas de crédito a la producción y al consumo, como lo son los casos de +Agro, +Profesionales. Volcar recursos para apoyar al sector privado es lo que verdaderamente dinamiza la economía local. HACE UN AÑO DIJE QUE ESTE ERA EL CAMINO, Y CUMPLIMOS.

En ese sentido es valioso indicar que los depósitos de los chaqueños se mantuvieron mayoritariamente en la provincia, impulsando decididamente el consumo y la inversión local y contribuyendo indudablemente a la preservación del empleo de todos los chaqueños. Apostamos por la modernización del banco, posicionando Unicobros como herramienta diferencial para los comerciantes chaqueños a través de la implementación de un único medio de cobro a través de novedosas herramientas del ecosistema Fintech.Todo ello nos llevó a un balance económico altamente positivo, traduciéndose en la mejora de la calificación crediticia otorgada por la calificadora internacional FIX, un hito histórico para el banco y la provincia. Lo que en el pasado fue la “caja negra”, ese símbolo de opacidad y manejo político discrecional, me refiero a Fiduciaria del Norte también aportó lo suyo. Las compras realizadas a través de los distintos fideicomisos mostraron un ahorro estimado de $20.000 millones, gracias a un crecimiento en la cantidad de proveedores oferentes en las distintas licitaciones y concursos de precios.

A ello se suman ahorros por mayor eficiencia administrativa por otros $200 millones y una rentabilidad de los fondos administrados de más de $8.500 millones. Eliminamos 3 fideicomisos y otros 13 están en proceso de ser liquidados. Eficiencia y transparencia son los principios que guían nuestra gestión en cada organismo y empresa estatal. Cumplimos.

En materia de Obras e Infraestructura, nos encontramos con deudas millonarias y decenas de obras paralizadas. Ante este escenario, diseñamos una estrategia integral que priorizó la reactivación de obras críticas y la implementación de nuevos proyectos estratégicos.

A fines de 2024, teníamos 108 obras en ejecución, de las cuales 65 correspondían a obras paralizadas desde junio de 2023. De todas ellas, pudimos concluir 90 en casi todos los ámbitos: educación, salud, seguridad, pavimento, por solo citar los rubros más relevantes.

Este es un claro ejemplo de cómo la gestión eficiente y la priorización de las necesidades de la gente pueden exhibir resultados tangibles, a pesar de los múltiples inconvenientes iniciales. Y todo ello con escaso financiamiento nacional, pero sí reactivando financiamiento externo que había sido dejado de lado.

Tenemos 39 obras de infraestructura en cartera para reactivar en 2025, con un monto presupuestado de $10.000 millones, y ya tenemos otros 40 proyectos de obras elaborados a la espera de conseguir financiamiento. Esto evidencia que tenemos una visión clara de futuro y que seguimos trabajando incansablemente para concretar nuevas obras que beneficien a todos los chaqueños.

Entre la cartera de proyectos para 2025, tenemos un nuevo acceso norte a Resistencia, como así también el Corredor Vial Sur, importantes obras en salud y seguridad, y obras de infraestructura eléctrica, para vincular las líneas de media y baja tensión en el territorio provincial.

En lo que refiere a transporte público, se encuentra en la última etapa de su desarrollo por parte de ECOM la aplicación ChacoBus, que permitirá la geolocalización del sistema de transporte público, nos brindará valiosísima información sobre recorridos y frecuencias, y prevé la incorporación de cámaras de seguridad en las unidades. Mayor seguridad, comodidad y eficiencia para los pasajeros.

Hace menos de un mes entregamos al Puerto de Barranqueras un nuevo escáner aduanero, con una inversión de 3.600.000 dólares, y ya nos permitió agilizar la operatoria portuaria, dinamizando su utilización para la exportación de la producción de carbón, algodón, cuero, entre otros. Esta inversión estratégica impulsará el crecimiento del comercio exterior y traerá consigo nuevas oportunidades para los productores chaqueños y de la región.

Y en cuanto a logística, estamos revitalizando a COLONO, con adquisición de depósitos e instalaciones, para convertirlo en el operador provincial, trabajando en conjunto con nuestros puertos, y entre otros, en la logística y almacenamiento de granos.

En materia de Vivienda entregamos alrededor de 1.000 viviendas y completamos la infraestructura básica para otras 200, con casi $8.000 millones de fondos íntegramente propios y sin aportes nacionales. Reactivamos la construcción de 4 edificios de departamentos, y conformamos el Fideicomiso Inmobiliario Piacentini, para la construcción de 24 departamentos, y estamos en procesos licitatorios para la construcción de otras 220 viviendas en más de 20 localidades. Pusimos también en marcha el Programa Chaco a la Obra, con créditos para refacción o ampliación de viviendas por más de $3.600 millones, y todo con fondos propios. Estamos dando respuestas concretas a la demanda de vivienda en la provincia, con un fuerte compromiso con la inversión y el desarrollo.

En obras viales apostamos a la cooperación con los municipios, con obras en más de 20 de ellos. A través de financiamiento externo pudimos avanzar con obras en Resistencia, terminamos la ruta 6 y la continuación de la tan ansiada Ruta Provincial 13, para conectar a Charadai a través de pavimento. También en el área metropolitana, obras como las de Avenidas 9 de julio, 25 de mayo y Edison son solo una muestra de la vitalidad que le hemos puesto a la tarea.

Desde el APA y SAMEEP trabajamos fuertemente en el marco de la emergencia hidrometeorológica por la sequía, asegurando la provisión de agua a través de perforaciones, bombeo y transporte a distintas localidades del interior. Y también hicimos millonarias inversiones con fondos propios para mantener, limpiar y desmalezar defensas y canales, a fin de mitigar inundaciones cuando las lluvias vuelvan. Invertimos en infraestructura hídrica para proteger a nuestra comunidad de los eventos climáticos extremos y garantizar el acceso al agua potable. Lo hacemos porque tenemos la responsabilidad de encarar este trabajo, pero también porque nos importa la gente y su calidad de vida.

Además, frenamos el relleno de lagunas del Área Metropolitana. Se inició una guerra sin cuartel contra los rellenos de NO AUTORIZADOS, en un trabajo articulado con los Juzgados de Faltas de los municipios del Área Metropolitana.

En una decisión consensuada con Nación, firmamos la rescisión contractual con la UTE adjudicataria del Segundo Acueducto, con la obra paralizada desde hacía mucho tiempo. Conseguimos el financiamiento y en breve se convocará a una nueva licitación para concluirlo en un plazo de 24 meses. Culminar el segundo Acueducto es una de las metas innegociables de esta gestión. Estamos entusiasmados con este gran sueño de los chaqueños y no vamos a aflojar un centímetro hasta lograr este cometido. Estamos pasando momentos difíciles y lamentamos que, cuando se tenían los recursos para hacer lo que se tenía que hacer, no se hizo y se perdió tiempo.

Además, SAMEEP se incorporó al sistema de planificación y evaluación de resultados de la provincia, presentando por primera vez en su historia un presupuesto físico y financiero en 2025. En 45 años de historia la empresa se administró entre la improvisación y la intuición de sus directivos. Hoy lo estamos haciendo con responsabilidad, como siempre debió haber sido.

Avanzamos con las empresas públicas de energía y agua en la digitalización de la facturación a usuarios, reduciendo costos en papel, impresión y reparto de las mismas, eficiencia que, por ejemplo, nos permitió mantener tarifas de distribución por seis meses, para mitigar el impacto a los chaqueños de los incrementos de hasta el 575% de la energía mayorista por parte de CAMMESA.

Adicionalmente acompañamos con un beneficio a diferentes categorías de usuarios por los mayores consumos con un descuento de verano que impedirá que las facturas venideras se vean tan fuertemente impactadas por la estacionalidad de las altas temperaturas. También desde ambas empresas hemos realizado durante todo 2024 una fuerte campaña para la detección de conexiones clandestinas de agua y energía. Recordemos que los piqueteros amigos del poder y los punteros políticos eran los principales ladrones de energía cuando se “colgaban” con anuencia oficial en aquellos nefastos años que ya dejamos atrás.

Sólo en Resistencia incorporamos más de 5.000 clientes por esa vía. La cuestión no es sólo que no pagan la energía que utilizan, lo cual es lisa y llanamente un delito, sino que hacen un uso irresponsable e ilimitado, recargan y desbalancean la red eléctrica, generando roturas en los transformadores y hasta la quema de cables e instalaciones, con cortes de suministro a quienes religiosamente pagan el servicio.

Combatimos el fraude y la ilegalidad para garantizar la calidad y la continuidad de los servicios públicos para todos los usuarios.

También en el ámbito energético, con aportes mínimos de Nación para obras hemos podido continuar con tendido de kilómetros de líneas de baja y media tensión, la adquisición de más de 300 transformadores y la reparación de otros 300 ya existentes, entre otras decenas de obras en estaciones transformadoras.

Tuvimos que hacer un esfuerzo adicional para compensar la decisión de CAMMESA de dejar de pagar a Aggreko, con quienes conseguimos extender el convenio de generación en Misión Nueva Pompeya, y los convenios en los nodos de generación de picos de demanda distribuida en Castelli, Sáenz Peña y Villa Ángela, a través de fondos propios. De esta manera, garantizamos el suministro eléctrico a miles de familias, especialmente en zonas rurales y alejadas. Apostamos por la transición energética y las energías renovables y limpias. Fomentamos la instalación de parques solares con capitales privados en Pampa del Infierno, Presidencia Roca, Villa Ángela, y Gral. Pinedo. A través de los mismos incorporamos 130 Megavatios de generación solar, y se proyecta para 2025, incorporar 160 Megavatios adicionales.

Es hora de hablar en serio de la independencia energética. Chaco está en condiciones de cambiar la matriz y NO DISCUTIR TARIFAS QUE NOS VENDEN SINO TENER NUESTRA PROPIA GENERACIÓN Y LLEGAR A ESA AUTONOMÍA ENERGÉTICA.-

Dijimos que la generación de energías limpias era un eje de nuestra gestión, HOY CHACO TIENE EN EL NEA LA MAYOR GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR DEL NEA.-

En cuanto a obras eléctricas, estamos terminando una obra que vincula las estaciones transformadoras de Resistencia y Vilelas, que beneficiará a toda el área metropolitana, y aportará 170 Megavatios adicionales a la red. Y estamos en gestiones para que Transener incorpore transformadores de mayor capacidad.

También hemos lanzado una línea de crédito para la instalación de paneles solares en industrias y viviendas. Y en este aspecto les anticipo que insistiremos con varios proyectos que ya están en cartera de la Cámara en la materia, y seguramente agreguemos otros con la misma temática, así como los vinculados a bonos de carbono. Seguimos apoyando el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y los ODS, son parte de nuestro norte.

En la gestión educativa tuvimos que abordar una importante reorganización. Desafectamos más de 200 proyectos especiales que consumían cargos y horas cátedra, liberándolos para escuelas que necesitaban desdoblar cursos por incremento de matrícula. Institucionalizamos veintidós 22 jardines de infantes y 22 bachilleratos de adultos, brindando oportunidades educativas a más ciudadanos. Cumplimos.

En el nivel primario, y tal como nos comprometimos, implementamos un Censo de Fluidez y Comprensión Lectora a más de 24.000 alumnos de tercer grado, permitiendo diseñar estratégicas pedagógicas más efectivas por región, localidad e institución educativa. Ya se lograron mejoras significativas, con un 70% de alumnos en niveles avanzados y satisfactorios de evaluación. Planificación basada en evidencia real, no en números inventados, para lograr mejoras visibles en el aprendizaje de nuestros niños.

En el nivel secundario, logramos reducir significativamente el número de estudiantes en riesgo pedagógico, bajándolo en más del 50% entre marzo y diciembre, gracias a la revisión del Régimen Académico y la implementación de tutorías personalizadas. Estamos comprometidos con el éxito de cada estudiante, brindándoles el apoyo necesario para alcanzar su máximo potencial. La decisión de no adeudar más de dos materias para pasar de año va en esa dirección, porque creemos en el mérito y no en el facilismo. Esta es una decisión política y un camino que seguiremos transitando, porque se progresa con esfuerzo y no con demagogia barata que solo destruye las bases de una sociedad dispuesta a crecer por sus propios méritos.

Cumplimos con el objetivo de jerarquizar la carrera docente, adjudicando cargos a docentes en escuelas primarias, inicial, bibliotecas y educación para adultos, incluyendo por primera vez a maestros de Educación Física en escuelas para adultos. Regularizamos el concurso de Ascenso de Jerarquía en la docencia en Nivel Primario, Inicial, Biblioteca. Y se realizaron 17 reuniones de Mesa Técnica para tratar controversias.

Impulsamos la formación profesional, capacitando a ciudadanos en diversas áreas a través de Aulas Talleres Móviles (ATM).

A través del programa “Red Aprende” 58.000 docentes han recibido capacitación, reactivando también la red “Elé” como plataforma digital educativa. La educación es una prioridad para nuestra gestión y demostramos que, con hechos concretos, se puede cumplir con lo que nos propusimos.

Desarrollamos un Visor Educativo. Plataforma que pone a disposición de toda la comunidad, incluyendo docentes, estudiantes, padres y ciudadanos en general, con una amplia gama de datos educativos. No solo facilita la consulta de datos, sino que ofrece herramientas interactivas que permiten explorar y analizar la información de manera sencilla y comprensible.

Logramos un hito importante al incorporar 16 equipos interdisciplinarios que brindan atención especializada a alumnos con discapacidad y colaboran estrechamente con las escuelas especiales, garantizando la verdadera inclusión y no solo una declamación. Estamos logrando, paulatinamente, dejar de discutir con los docentes solo la cuestión salarial, para pasar a concentrarnos en mejorar la calidad educativa.

Pasamos del puesto N°21 al 6° en cuanto a salario docente, en tan solo un año. Ahora necesitamos que el esfuerzo realizado por todos los chaqueños, para subir escalones en materia salarial, se acompañe con la mejora de la CALIDAD EDUCATIVA, dejando de estar en el último lugar en este aspecto. Estoy seguro que lo vamos a lograr, confío que, entre todos los chaqueños, podemos hacer realidad que la EDUCACIÓN tenga sentido, si los chicos aprenden.

En cuanto a POSTÍTULOS, terminamos con el curro de los mismos, reglamentando la Ley 2137-E. ¡Cumplimos!

También hemos acompañado a los estudiantes universitarios. Desde el ICCTI, otorgamos becas a estudiantes de las universidades nacionales en carreras de interés estratégico; Becas de Posgrado, para que profesionales puedan concretar especializaciones y maestrías en centros académicos de referencia, y co-financiamos con el CONICET Becas Doctorales y Posdoctorales.

Estamos trabajando arduamente para anunciar pronto la BECA AL MÉRITO que beneficiará a los mejores estudiantes del sistema educativo para que puedan potenciar su talento y continuar con sus estudios en los mejores lugares disponibles. Donde hay mérito hay reconocimiento justo. Refaccionamos y logramos más plazas de alojamiento para las residencias estudiantiles, que se encontraban en estado de abandono, para muchos estudiantes que las necesitan.

Hicimos una fuerte inversión en educación y nos aseguramos de que cada institución educativa tenga sus banderas, que tengan al día los fondos para mantenimiento de infraestructura escolar, además, creamos el fondo para insumos escolares en todos los niveles y modalidades, y se distribuyó, por primera vez, elementos deportivos en todos los CEF, hecho histórico, nunca antes visto. Ahora también, este año, y tal como lo anunciamos, estamos distribuyendo elementos deportivos a todas las escuelas de la provincia. Garantizaremos, además, útiles escolares para los alumnos de zonas rurales.

En Tecnología estamos financiando proyectos a través del Fondo Tecnológico (FONTECH), y emprendimientos de incubación de nuevas empresas que utilicen intensivamente conocimiento y tecnología, y potencien un cambio en la matriz productiva chaqueña.

En Cultura, tuvimos una agenda extensa, mucho más allá de la Bienal. Festival Tangazo, Feria Iberoamericana del Libro, Encuentro Provincial del Teatro, Feria Internacional de Arte, Feria de Artesanía Aborigen, del Meteorito, Fiesta del Inmigrante, Fiesta Nacional del Algodón y tantas otras. Como cierre del año, el Festival Chaco Vibra, convocante evento folclórico que permitió promocionar a cientos de artistas de toda la provincia, y mostrar el talento de los emprendedores, y lo más importante: SIN COSTO alguno para la Provincia, porque conseguimos para ello APORTES del CFI. Eficiencia en el manejo de los recursos, también al servicio de la Cultura.

La Bienal de Esculturas no solo reafirmó su centralidad en la agenda cultural y turística chaqueña, con una asistencia récord de más de 1.200.000 (un millón doscientos mil) visitantes, sino que también hicimos historia en nuestro compromiso con el ambiente. Fuimos pioneros en medir la huella de carbono del evento, demostrando que la gestión responsable de los recursos es una prioridad para nuestro gobierno. Además, celebramos en la misma el retorno a casa del meteorito recuperado gracias al convenio con la provincia de Entre Ríos. Este tesoro, patrimonio cultural de todos los chaqueños, fue indebidamente sustraído de nuestro territorio y hoy vuelve a brillar con orgullo en nuestra tierra, donde siempre debió estar.

Porque aportamos a un Chaco que crezca en Cultura, Turismo, Comercio y Desarrollo, también gestionamos y logramos vuelos de JetSmart para la provincia a partir del 23 de abril, porque a mayor conectividad mayor desarrollo de la economía y el turismo. Más vuelos para los chaqueños y competitividad a menores costos.

Hace un año les contaba que la Salud chaqueña estaba colapsada, con un panorama desolador, anarquía total, desesperante falta de insumos, falta de profesionales, corte completo de los circuitos de licitaciones y pagos, corte de cadenas de suministros de insumos, medicamentos, oxígeno, y hasta de la disposición de los residuos patológicos. Logramos dar un giro trascendental en el área, que hoy está completamente operativa y proyectando el futuro.

Lo que nos encontramos al asumir fue con un acto genocida nunca visto antes en la provincia con galpones repletos de medicamentos vencidos, a lo que se podrían agregar canalladas inaceptables como interrumpir la compra de medicamentos oncológicos después de la derrota electoral, en un acto que roza la criminalidad y la deshumanización. Contrarrestamos aquello con una fuerte inversión en equipamiento e instrumentales para los hospitales, en áreas quirúrgicas, diagnóstico por imágenes, laboratorio. Incorporamos bancos de prótesis para disminuir el tiempo de espera de meses a semanas.

LAS SELFIES EN EL AVIÓN SANITARIO ERAN LA FOTO CLARA DEL ABUSO DEL PODER FALTÁNDOLE EL RESPETO A LOS CHAQUEÑOS

Recuperamos el rol central del avión sanitario que se dejó de usar como una herramienta para que viajen los amigos y parientes, y ahora traslada personal de la salud para llevar operativos a lugares remotos o transportar pacientes con necesidades esenciales de atención. Las selfies en el avión eran la foto clara del abuso del poder, faltándole el respeto a los chaqueños y eso es imperdonable.

Avanzamos firmemente hacia la digitalización, lo que nos permite mejor atención al ciudadano, y mayor previsibilidad para los insumos.

Unificamos los software informáticos de Farmacia, permitiendo un mejor seguimiento del stock y la trazabilidad de los medicamentos hasta el último efector sanitario provincial. Actualizamos el vademécum farmacológico provincial, algo que no se hacía desde más de una década.

Implementamos turnos digitales en cuatro hospitales y diecisiete centros de salud, y avanzamos con la Historia Clínica Única Digital, que ya tiene unos 8.500 usuarios activos. Eso nos permitió avanzar desde el primero de enero de este año, con la receta digital, vinculada al nuevo vademécum y enlazada a la Historia Clínica.

También estamos utilizando la teleconsulta en las localidades del impenetrable, permitiendo el acceso a distintas especialidades a dichas poblaciones. !Claramente, vamos por el camino correcto!

Adquirimos casi $100,000 millones en insumos para atender de nuestros ciudadanos porque las farmacias de nuestros hospitales estaban vacías. Firmamos convenios con el sector privado de Salud en Cardiología, y se creó una Red de Infartos Provincial, teniendo en cuenta la diferencia que unos minutos pueden hacer en la atención de un paciente en crisis. Se creó, además, una Coordinación Provincial de derivaciones neonatales.

En la lucha contra el Dengue trabajamos desde la prevención y la inmunización. Combatimos el mosquito, tanto a través de la educación como de campañas de descacharrado y fumigación, nuevamente con la colaboración de los municipios. Inmunizamos a través de la vacuna, que en forma gradual se viene aplicando a los grupos de mayor riesgo, siguiendo lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud. Con todas estas acciones logramos 5 meses sin circulación del Dengue.

Tal como nos comprometimos, estamos avanzando en un esquema gradual de regularización de la precarización laboral en Salud, con los agentes del Programa Expertos y de Salud de Pueblos Indígenas. También hicimos la convocatoria +Salud incorporando profesionales para áreas críticas de la provincia, logrando el ingreso de médicos, enfermeros y otros profesionales. Aumentamos el valor de la hora de guardia en un 220%, logrando frenar la fuga de profesionales a otras provincias.

Estamos trabajando también en un Censo Progresivo de los Recursos Humanos, un relevamiento de la base de datos del personal de Salud de la provincia, indispensable para poder implementar la Carrera Sanitaria, sobre la que venimos trabajando con asociaciones y profesionales. Esa Ley que tiene más de una década de sancionada y hasta esta gestión nunca se avanzó realmente en su implementación. Estamos comprometidos con la dignificación del trabajo de los profesionales de la salud y con la mejora de sus condiciones laborales. También en Salud, cumplimos.

Sin embargo, necesitaremos del apoyo y la responsabilidad de los distintos bloques de diputados. Será necesaria una modificación de la Ley de Recupero de Gastos para no continuar desfinanciando al sistema de Salud. Si bien con orden administrativo se logró un aumento exponencial de la facturación y los montos cobrados, será necesario modificar la normativa para que, por ejemplo, se pueda potenciar el cobro de prestaciones por el traslado sanitario con todas las obras sociales. También promoveremos una Ley de Paramédicos, creando la figura del Técnico en Emergencias. Además, buscaremos crear la figura de la Dedicación Semiexclusiva para los profesionales de Salud, sin bloqueo de título, similar a una bonificación por mayor dedicación, lo que nos permitirá cubrir cargos en localidades más pequeñas, donde existen pocos profesionales y prefieren dedicarse a su actividad privada. Espero también vuestro acompañamiento con estas iniciativas. Crearemos la Residencia de Medicina General en los hospitales de Las Breñas y Villa Ángela, y en el futuro lo extenderemos a San Martín y Castelli. Buscamos también recuperar el rol del Agentes Sanitarios y Promotores de Salud con capacitación e incorporación de herramientas digitales. Trabajamos en un Plan Nutricional Provincial, para abordar el sobrepeso, la obesidad y la desnutrición en forma presencial y por teleconsulta en toda la provincia, un trabajo conjunto entre Salud, Deportes y Desarrollo Humano. Se trabajó intensamente con el Área de Salud Mental, para que brinde soporte al programa Fortaleza, el programa interministerial para el abordaje de consumos problemáticos que por primera vez aborda esta temática con responsabilidad y de un modo integral combatiendo un flagelo contemporáneo que merece toda la dedicación y al que le estamos poniendo el máximo empeño.

En ese aspecto se hicieron refacciones en el ex-complejo La Eduvigis para ampliar su capacidad operativa, y estamos en proceso licitatorio, con financiamiento de FONPLATA, para duplicar la capacidad operativa de internación en salud mental y desintoxicación en los Hospitales Perrando y 4 de Junio. Estamos invirtiendo en infraestructura y recursos humanos para abordar integralmente la problemática de la salud mental y los consumos problemáticos.

También abordamos la ludopatía dentro del programa Fortaleza, y en particular desde Lotería Chaqueña. En 2024 registramos 64 nuevas auto-exclusiones más un excluido por decisión judicial en el Registro correspondiente. Y formalizamos 2 denuncias penales contra 690 sitios de apuestas ilegales, en un trabajo conjunto inédito con Lotería Correntina. En esta legislatura se están debatiendo varios proyectos para evitar la ludopatía en menores, un flagelo creciente en nuestra sociedad, confiamos en que los diputados nos brindarán la mejor herramienta normativa para combatirla. Implementaremos jornadas de prevención en las escuelas para concientizar sobre la cuestión. Debemos proteger a las nuevas generaciones de chaqueños. El juego legal y responsable aportó casi $2.400 millones para municipios, clubes, instituciones civiles, culturales y educativas de la provincia a través de Lotería Chaqueña. Después de 5 años volvimos a ayudar a los estudiantes secundarios a cumplir sus sueños de viajes de egresados o recepciones a través del Bingo Estudiantil, porque creemos que su futuro se construye enseñándoles valores como la solidaridad y el esfuerzo.Desde el INSSSEP se lanzó el programa INSSSEP Gestiona, por el que intentamos reducir la brecha entre los afiliados del área metropolitana y los del interior. En ese marco se relevó la carencia de prestadores odontológicos en algunas localidades del interior, y se hicieron convenios directos con prestadores para brindar un servicio de atención primaria en esas localidades y en fechas programadas.

En materia de Desarrollo Humano, hemos llevado adelante múltiples Operativos en el Impenetrable, el último de ellos en enero de este año, con la valiosa colaboración del Ejército Argentino. Gracias a esta iniciativa, hemos podido llegar a todos los parajes, entregando módulos alimentarios y agua potable, con un enfoque interdisciplinario y sin intermediarios. De esta manera, garantizamos que la ayuda llegue directamente a quienes más lo necesitan, sin clientelismos ni manipulaciones. Estamos en territorio con los funcionarios haciendo lo que hay que hacer. La transparencia y la eficiencia son pilares fundamentales de nuestra gestión. Por eso, hemos avanzado en la digitalización de los procesos, canalizando la selección de proveedores y las rendiciones de los comedores escolares a través de la plataforma TGD. Además, hemos priorizado la salud de nuestros jóvenes, excluyendo los alimentos ultraprocesados de los comedores escolares. Con estas medidas, no solo optimizamos los recursos, sino que también promovemos una alimentación saludable.

El Plan Social Articulado Provincial, Ñachec, es otro ejemplo de nuestro compromiso con la inclusión y el desarrollo humano. Entre abril y diciembre, este programa ha entregado más de 700.000 módulos alimentarios, llegando a miles de familias en situación de vulnerabilidad. Pero, además, el Plan Ñachec articula acciones con otros organismos del Estado, como el IPDUV para relevar necesidades habitacionales, el Registro Civil para la tramitación de DNI, el IPRODICH para personas con discapacidad, y SECHEEP y SAMEEP para la gestión de servicios.

En 2025, avanzaremos con la segunda etapa del Plan Ñachec, que estará enfocada en la capacitación. Esta visión integral del desarrollo humano nos permite abordar las problemáticas de manera coordinada y eficiente, brindando respuestas concretas a las necesidades de la gente.

Pronto estaremos implementando una prueba piloto con una tarjeta individual a beneficiarios de Ñachec para modernizar estas herramientas y transparentar aun más esta dinámica que permite mitigar problemas extremos en situaciones especiales.

La articulación interministerial es una marca distintiva de nuestra gestión. Al igual que Fortaleza, Impulsar y otros programas, el Plan Ñachec demuestra que trabajamos de manera transversal y coordinada, porque al ciudadano no le interesa la estructura del Estado, sino las soluciones a sus problemas. Hemos fortalecido el vínculo con las organizaciones de la sociedad civil, realizando un censo serio que identificó 1.700 ONGs activas. A partir de allí, hemos ofrecido cursos de capacitación, transformando la percepción de estas organizaciones, que pasaron de ser simplemente receptoras de beneficios estatales a convertirse en aliadas estratégicas en la gestión comunitaria. Este cambio de paradigma nos permite potenciar el trabajo en territorio y construir una sociedad más solidaria y participativa. Trabajamos con todos los grupos de edad, desde la niñez hasta los adultos mayores, atendiendo las particularidades y necesidades de cada etapa de la vida. En particular, hemos lanzado el programa «Soy Joven», que establece como política de Estado la capacitación y el desarrollo juvenil en 6 áreas estratégicas. Invertir en nuestros jóvenes es invertir en el presente de nuestra provincia. Queremos brindarles las herramientas y oportunidades necesarias para que puedan desarrollar todo su potencial y construir un proyecto de vida pleno y exitoso.

Promovimos la práctica deportiva como una herramienta transformadora para la inclusión, el desarrollo social y el fortalecimiento del tejido comunitario en toda la provincia. Impulsamos el programa “Chaco Juega” con más de 60.000 participantes de los 70 municipios. Y nuestros atletas recolectaron 30 medallas en los Juegos Nacionales con nuestro apoyo y acompañamiento. Y también innovamos con la promoción de la Liga de Vóley Social y Torneos de Newcom, permitiendo la participación activa de jóvenes y adultos mayores en competencias de carácter provincial. Para 2025 en Deportes prevemos la realización de una Vuelta del Chaco en ciclismo, que fomentará el turismo y la integración regional, también un Torneo Regional de Beach Voley, y Maratón por el día de la Mujer, para potenciar la inclusión, reafirmando el compromiso con la equidad. En materia de Discapacidad, hemos trabajado fuerte para garantizar derechos a quienes realmente les corresponda. En 2024, el IPRODICH realizó 8.700 evaluaciones y otorgó 7.200 certificados. También se otorgaron 702 elementos para habilitación, rehabilitación y equipamiento en el hogar, y se realizaron operativos de asesoramiento y certificación en 42 localidades, con intervención en más de 1.128 domicilios para visitas, constataciones y atención directa a beneficiarios.

Hemos constituido la Comisión Revisora de Retiros de Familiares de Personas con Discapacidad, un órgano evaluador necesario para la correcta aplicación de la ley que aprobó esta Legislatura. De las 169 solicitudes recibidas, la Comisión ya aprobó 47, denegó 33 y el resto están en evaluación. Este es un ejemplo de cómo trabajamos para garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan, con transparencia y justicia.

Quiero ser claro en este punto: somos justos solo con quienes realmente necesitan los beneficios, porque de lo contrario seríamos injustos con el resto de la sociedad.

A PARTIR DEL DÍA 5 DE MARZO, COMENZARÁ EL PROCESO DE SACAR TODOS LOS CELULARES DE LAS CÁRCELES Y COMISARÍAS DE LA PROVINCIA

En materia de Seguridad, recibimos una provincia tomada por piqueteros, pseudo-dirigentes sociales, extorsionadores, narcos y, en algunos casos, homicidas. Con una firme decisión política, desde el 10 de diciembre de 2023, se terminaron los cortes y piquetes en el Chaco. Nunca más vamos a permitir que delincuentes impidan circular a la gente de bien, a trabajadores, a los jóvenes estudiantes, a los enfermos, a comerciantes y a los jubilados, que no podían hacer trámites porque se llegó al punto en que el transporte público de pasajeros cambió de recorrido a causa de tener el centro de Resistencia tomado por delincuentes. Hoy las fuerzas policiales cuidan a los ciudadanos, las mismas que antes cuidaban a los piqueteros mientras cortaban las calles.

A los que decían que éramos tibios para tomar esta decisión, hoy les decimos que CUMPLIMOS. Priorizamos la prevención del delito como eje central de nuestra gestión y ponemos a disposición de ello la tecnología. Disponemos actualmente de casi 500 cámaras de videovigilancia en toda la provincia, sumadas a la valiosa colaboración de los Centros de Monitoreo Municipal, se ha fortalecido nuestra capacidad de respuesta. Este es un claro ejemplo de cómo el trabajo en conjunto con los municipios, y la inversión estratégica pueden generar resultados tangibles para la tranquilidad de todos los ciudadanos. Y así como implementamos protocolos de actuación efectivos para evitar los cortes de calles y garantizar la libre circulación, coordinamos con la Justicia y otros organismos para una respuesta rápida y eficiente ante hechos de tomas ilegales de tierras, viviendas, edificios públicos, etc.

Las usurpaciones que eran casi de tramite diario antes, prácticamente en 2024 desaparecieron porque no hay mas connivencia entre el Estado y los usurpadores. En mi gestión, nunca más usurpaciones. Porque es el tiempo del orden y del respeto. A través del Sistema Gestión Biométrica móvil, herramienta que fue creada por nuestra propia policía, hemos podido detener a 5.940 personas buscados por la justicia. Con el Padrón de Motos Unificado, en cada control podemos verificar de inmediato si una motocicleta tiene pedido de secuestro.

La lucha contra la violencia de género ha sido otra de nuestras banderas. Implementamos la plataforma “Alerta Mujer”, que, por primera vez en la historia, funciona en todo el interior provincial. En nuestra gestión hemos recibido cerca de 9.000 denuncias y también brindamos protección a casi 2.000 víctimas a través de dispositivos antipánico. La gestión anterior tenía hasta 2 años de demora en la entrega de estos dispositivos, y dejó indefensas a más de 800 mujeres, y esto lo pudimos enmendar.

Otro logro importante de nuestra gestión es que tuvimos una altísima eficacia para rescatar con vida a las casi 500 personas reportadas como extraviadas o desaparecidas. En otro orden, hemos desactivado multas de tránsito que estaban mal confeccionadas de los años 2022 y 2023, y hemos normalizado el sistema.

En el combate contra el narcotráfico, hemos asestado golpes contundentes, incautando 2.000 kilogramos de marihuana y casi 200 de cocaína, y deteniendo a más de 7.000 personas por diversos delitos. Tenemos la policía provincial que más droga secuestró en el país. Estos resultados son el fruto de una política de seguridad firme y decidida, que no da tregua a quienes pretenden envenenar a nuestra sociedad. La formación y el bienestar de nuestras fuerzas de seguridad son fundamentales para garantizar su eficiencia y compromiso. Hemos recuperado la Escuela de Policía para los policías, en 2024 egresaron 350 nuevos agentes, y contamos con 400 aspirantes para policía y otros 200 para el servicio penitenciario con el agregado de nuestra gestión de ingreso de numerosos aspirantes de pueblos originarios . Además, hemos cumplido con el compromiso de efectivizar los ascensos automáticos para agentes de policía y penitenciarios que estaban pendientes. Invertir en nuestros agentes de seguridad es invertir en la tranquilidad de todos los chaqueños. Incorporar policías es parte del Plan Estratégico de Recursos Humanos, porque teníamos el peor índice de cantidad de efectivos por habitante en la Región. Hoy el salario policial del Chaco se ubica en el 1° lugar en la región. También adquirimos 600 chalecos antibalas, incluyendo chalecos anatómicos para mujeres (eso es verdadera perspectiva de género), 39 equipos antidisturbios, escopetas y 448 nuevas armas, incorporamos armas no letales y, próximamente, también táser, además de nuevos patrulleros y motos. Conseguimos financiamiento internacional para ampliar el Complejo Penitenciario 1 en 360 plazas, con el objetivo de descomprimir las comisarías y mejorar las condiciones de detención. También refaccionamos la Unidad Penal de Sáenz Peña, ampliando su capacidad en 100 plazas.

Y cumpliendo con nuestros compromisos, a partir del día 5 de marzo, comenzará el proceso de sacar todos los celulares de las cárceles y comisarías de la Provincia, dando cumplimiento a la Ley que fuera votada por la mayoría de los diputados de esta legislatura, a quienes agradezco, porque no vamos a permitir que nunca más se siga amenazando a las víctimas, estafando a ciudadanos inocentes y delinquiendo desde las cárceles. Asimismo, vamos a garantizar la comunicación de los internos con la instalación de teléfonos fijos y otros aparatos de comunicación de forma progresiva. En breve inauguraremos el Centro Multiagencial 911, un edificio modelo y único, que concentrará y entrelazará a todo el Sistema de Prevención del Área Metropolitana, con tecnología de vanguardia.

VAMOS A RECUPERAR LAS TIERRAS QUE LES REGALARON A LOS PIQUETEROS

En materia de Producción, una de las decisiones más trascendentales de nuestra gestión en territorio, fue llevar la atención de funcionarios al interior provincial. Nos hemos acercado al productor, no solo con palabras, sino con hechos concretos.

Hemos brindado asistencia financiera y técnica a horticultores, tabacaleros y productores de algodón, superando los $2.000 millones de pesos en inversión. Asimismo, hemos destinado $1.000 millones de pesos a seguros multirriesgo para los productores de girasol, protegiéndolos ante las inclemencias del tiempo. Disolvimos el IAFEP, monumento a la corrupción, y refundamos el PRODER, para asistencia real a los pequeños productores y comunidades originarias. En materia ganadera relanzamos el PROGANO, para el ganado caprino y ovino. Se concretó hace unos días una inversión privada en el frigorífico caprino de Pampa del Infierno. Vamos a sumar trabajo, y lograr que nuestra carne llegue a todo el país, y que pasemos a exportar. Y también combatimos el abigeato, recuperando cerca de 3.000 cabezas de ganado y decomisando 23.000 kilogramos de carne faenada ilegalmente. Estamos invirtiendo en el campo y en la protección de nuestros productores, porque sabemos que son el motor de nuestra economía, impulsando trabajo y producción de muchas familias, garantizando la cadena productiva y comercial.

También quiero solidarizarme con el sector productivo que está pasando un momento terriblemente dificultoso y comunicarles que he dado instrucciones al Ministerio para lleva adelante los relevamientos en cada departamento de la provincia del Chaco, con la respectiva constitución de las comisiones de emergencia locales, para determinar la magnitud del daño a nuestra producción.

Desde Instituto de Tierras Fiscales titularizamos más de 34.000 hectáreas a productores rurales en solo un año, pero además actualizamos los valores por hectárea que eran irrisorios, logrando una recaudación récord. Al mismo tiempo recuperamos 24.000 hectáreas por incumplimientos.

De eso se trata hacer eficientes los recursos del Estado: brindarle herramientas al que produce y al que lo necesita, no al ocioso y al que especula con la necesidad de los demás. Y les aseguro que vamos a recuperar las tierras que les regalaron a los piqueteros.

En cuanto a Bosques logramos la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo y una modificación posterior, a propuesta de Nación. Tras su reglamentación, y mientras trabajamos en su homologación, culminamos el desarrollo de un Manual Provincial de Certificación Forestal, y un software de apoyo. Y mientras tanto, logramos una reducción del 39% del desmonte ilegal, secuestrando 52 topadoras e incautando más de 3 millones de kilogramos de productos forestales.

A la par, pasamos de 0 (cero) a 245 hectáreas forestadas entre 2023 y 2024. Sin embargo, no nos conformamos. Insistiremos este período de sesiones en solicitarles el acompañamiento al proyecto que agrava las multas, porque la pena económica debe ser proporcional al daño ambiental causado.

Recuperamos inmuebles en los parques industriales de Tirol, Vilelas y Barranqueras, que estaban ociosos o habían sido otorgados a supuestas cooperativas de trabajo que eran solo piqueteros encubiertos. Destinamos esos lugares a industrias chaqueñas, otorgando 6 nuevos convenios de promoción industrial, con impacto efectivo en la generación de empleo genuino. Al respecto, el pasado 9 de enero venció el régimen de promoción industrial (Ley 937-I), y pediremos vuestro acompañamiento para reinstaurarlo como herramienta para el desarrollo industrial chaqueño. Apostamos también por los emprendedores a través de líneas de financiamiento, como Más Campo y Emprende Rosa, y apoyamos a más de 1.000 emprendimientos para participar en exposiciones y ferias, impulsando su crecimiento y visibilizando su talento.

En lo que hace a lo administrativo, con orden y transparencia en licitaciones y compras, hemos ahorrado un estimado de $28.000 millones para el presupuesto provincial en 15 meses, la mayor parte de dichas compras fueron para Salud. Hace un par de semanas, firmé un decreto que reemplaza el régimen de compras que estuvo vigente en la provincia durante casi cinco décadas, establecido durante la última dictadura militar. Este gran paso es el resultado de un trabajo en el que integramos a los organismos de control, la Contaduría General, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas. La digitalización integral del proceso reducirá drásticamente los plazos de las licitaciones, de casi un año a menos de un mes. Respecto de esta cuestión, habrá que reformar Leyes que han quedado obsoletas, junto con ese régimen de compras. En estos días estaremos presentando los proyectos correspondientes y confío en el acompañamiento de esta Legislatura. La transparencia y trazabilidad del nuevo procedimiento ampliará la participación de proveedores y eliminará la posibilidad de la cartelización. Se acabó la «joda» con las compras.

En esa misma línea, digitalizamos el Boletín Oficial, permitiendo la publicación de manera remota. Reducimos costos de viajes para ellos y, también, reducimos el uso de papel. Actualmente, un 97% de los trámites administrativos son digitales, y generan al año un ahorro aproximado de $2.000 millones (dos mil millones) en papel y tinta. Decenas de vehículos recuperados de la corrupción y del abandono han sido reacondicionados para prestar servicio a la comunidad. Por ejemplo, de las 170 ambulancias operativas actualmente, 50 fueron recuperadas porque estaban en desuso y parcialmente desguazadas. Muchos otros vehículos, los más deteriorados, fueron rematados en dos subastas, recuperando casi $450 millones que estaban abandonados por la desidia.

Hemos reducido fuertemente la cantidad de inmuebles alquilados por el Estado, generando ahorros significativos. Y actualizamos la reglamentación para la locación y el comodato de inmuebles, optimizando su uso.

Dijimos austeridad y cumplimos.

También avanzamos en la disminución de los juicios laborales con los empleados públicos. Reducimos deudas históricas de ajustes de haberes en un 91% y, además, hemos cumplido con decenas de sentencias judiciales que implicaban costos para el Estado por su incumplimiento. Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y evitando costos adicionales para el Estado.

Terminamos de revisar minuciosamente los actos administrativos vinculados al personal en el último tramo del gobierno anterior. Detectamos numerosas irregularidades en nombramientos, transferencias y bonificaciones, que no cumplían con los requisitos legales. Estas irregularidades fueron ratificadas también por un fallo de la Justicia y hemos logrado invalidar estos procedimientos inconstitucionales, sentando un precedente claro en defensa de la legalidad y la transparencia.

EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO LANZAREMOS UN PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO

Por ello, en el segundo semestre de este año lanzaremos un Programa de Normalización del Empleo Público, garantizando un procedimiento de pases a planta transparente, justo y conforme a derecho, cambiando las prácticas irregulares que se mantuvieron por más de 16 años.

Incorporamos numerosos trámites a la plataforma digital del Chaco: TGD (Tu Gobierno Digital). Desde la asignación de turnos digitales en Salud, hasta la vinculación entre el Tribunal de Cuentas y municipios. Hemos implementado la firma digital de documentos en la ATP, el Hospital Perrando, Registro Civil, el Nuevo Banco del Chaco, el Tribunal de Cuentas e incluso el Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo. La modernización del Estado es uno de nuestros ejes de gobierno. Agiliza los trámites para los ciudadanos y, sobre todo, garantiza la transparencia. No le tememos a la transparencia, ¡todo lo contrario!, le tememos al oscurantismo. En un trabajo conjunto con el CIPPEC, el CFI, la UNNE y la cátedra UNESCO, hemos elaborado el Plan Estratégico Participativo Chaco +20, una herramienta fundamental para proyectar el futuro de la provincia de manera sostenible, con participación ciudadana y una visión de largo plazo, pensando en nuestros hijos y nietos. Este trabajo incluyó la elaboración de ejes y subejes estratégicos, validados y discutidos en diversos talleres presenciales y a través de encuestas. Las conclusiones de este trabajo estarán disponibles para todos en breve y se continuará trabajando permanentemente en su actualización en territorio. Será nuestra guía y, espero, también de quienes me sucedan. Queremos romper con los personalismos, sino que sea un Plan de Estado que trascienda en el tiempo.

Y también hemos encarado estudios con organismos prestigiosos para mejorar y modernizar el Estado provincial. El CIPPEC recientemente concluyó un relevamiento sobre los puestos de trabajo y las capacidades de los empleados públicos, que permitirá direccionar la capacitación permanente de los mismos. Y enconjunto con la ASAP, estaremos comenzando en breve un proceso de revisión y actualización de los indicadores de evaluación de las políticas públicas, alineado a los ejes definidos en el Plan Estratégico.

También propiciamos la fusión de la Escuela de Gobierno y el IPAP en el Centro de Formación y Capacitación, que unificará el plan de capacitaciones en el Sector Público. En busca de la eficiencia también fundamos el multimedio estatal Somos Uno, sacando la operación de medios de la órbita de ECOM, que estaba desconectado de sus objetivos societarios y, aclaro, pagando el 100% de las indemnizaciones. Optimizamos los recursos de los chaqueños para hacer un medio más moderno y eficiente, al servicio de la comunidad, y no de intereses particulares.

En otro orden, tenemos una clara visión federal, hacia el territorio, no solo plasmada en el proceso del Plan Estratégico, sino brindando y proyectando distintas capacitaciones pensando en los municipios. Se realizaron las primeras jornadas de Derecho Municipal y Políticas Públicas; se gestionó el proyecto “Munigestión”, orientado a la capacitación de municipios en áreas clave. En breve estaremos replicando el formato de la Escuela Federal de Desarrollo, que viene realizando el CFI hace años para agentes provinciales, en un formato pensado para municipios, y seremos pioneros en el país en hacerlo.

En colaboración con UNICEF se puso en marcha el proyecto MUNA (Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia), que tiene como objetivo fortalecer la gestión municipal en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, estamos incorporando gradualmente a los municipios a las distintas ventajas que permite la plataforma TGD (Tu Gobierno Digital). Tal como me comprometí, este es un gobierno de funcionarios de territorio, no de escritorio.

Estamos en contacto permanente con los 70 municipios, y ya se realizaron más de 20 reuniones regionales para escuchar de primera mano sus necesidades. Dejamos de lado las diferentes visiones políticas solo para el día de las elecciones, el resto del año trabajamos codo a codo con todos los intendentes para mejorar la calidad de vida de los chaqueños, y aprovecho para dar mi reconocimiento a los intendentes, que también así lo han entendido.

En materia de trabajo, lanzamos Impulsar, un programa integral para dinamizar el empleo. Conectamos oferta y demanda laboral, ofreciendo a quienes buscan empleo una carga de currículum digital, y capacitación en oficios. Las empresas acceden a personal capacitado y financiamiento para aportes. Impulsar incluye a grupos vulnerables y personas con discapacidad, generando empleo de calidad e inclusión laboral. También en lo laboral debemos solicitarles vuestro compromiso a los diputados. Impulsaremos un proyecto de Ley para hacer obligatoria la instancia de conciliación en los litigios laborales. No es una herramienta nueva, funciona en la Ciudad de Buenos Aires desde hace décadas, y ha demostrado reducir el 40% de los conflictos antes de colapsar el sistema judicial, implicando para muchos de los trabajadores una resolución más rápida de sus reclamos, y para el empleador una reducción de los costos de la industria del juicio. Confío que los legisladores darán un debate serio al respecto, y acompañarán la iniciativa.

En materia registral, tuvimos que intervenir varios organismos debido a serias irregularidades. Hemos realizado un importante trabajo de reordenamiento interno en los mismos, sentando las bases para una gestión más eficiente y transparente. Estamos digitalizando el Registro Civil, un paso crucial para modernizar la gestión de datos y facilitar el acceso a la información a los ciudadanos. Asimismo, estamos terminando el proyecto Delta, que digitalizará completamente Catastro. Esta iniciativa permitirá agilizar los trámites, reducir la burocracia y mejorar la calidad de la información disponible para la ciudadanía.

En suma, trabajamos el último año construyendo un Chaco con futuro, con una visión estratégica compartida y con la participación de todos los ciudadanos. Con un Estado más eficiente, con empleados públicos capacitados y con políticas públicas que respondan a las necesidades de la gente. Este es el Chaco que estamos construyendo, un Chaco para todos, con oportunidades para crecer y desarrollarse.

Hoy vengo a decirles que iniciamos un año diferente. Hemos puesto enormes energías en enderezar lo que recibimos. Trabajamos día a día para encauzar una provincia que parecía absolutamente inviable.

No fue fácil llegar hasta aquí. Ahora miramos el horizonte desde otro lugar. Siempre habrá mucho que corregir y seguimos en esa labor con todo el gabinete, pero se abre una nueva etapa.

Nos proponemos combatir la pobreza, dejar atrás la caricatura que convierte al Chaco en un sinónimo de indigencia así lo encontramos a nuestros ciudadanos pero más temprano que tarde los números de la pobreza están descendiendo. No se merecen los chaqueños ese estigma, pero hay que ser realistas, esa imagen tiene que ver con el fracaso del populismo, porque no solo ha sido corrupto, sino también tremendamente inútil.

No se trata ahora de hacer consignas vacías, pero hay que hacerse cargo de los resultados. Los indicadores del Chaco han sido lamentables en estas últimas décadas y nadie puede estar orgulloso de eso. Años de vergüenza alimentados por el populismo y condenando al fracaso, sin al menos tener la humildad de la autocrítica.

“LES PROPONGO MIRAR HACIA ADELANTE”

Yo les propongo ahora mirar hacia adelante, trabajar juntos, todos los poderes del Estado, para salir de esta pesadilla.

Necesitamos transformar el Chaco y no solo administrar lo cotidiano. Por eso nuestro PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO establece un norte, un rumbo, una hoja de ruta que servirá de guía para un Chaco de prosperidad. Pondremos énfasis en distintos ejes, el desarrollo productivo, económico y sostenible para lograr un Chaco más fuerte, equidad y bienestar social, para tener un Chaco más humanizado y propender a afianzar la cultura local para tener un Chaco con más identidad. Todo eso lo conseguiremos en la medida que podamos construir un Estado Moderno, Eficiente y mirando al futuro, ya que eso nos dará como resultado un Chaco más ágil.

Queremos crecer y desarrollarnos y eso no se logra con retórica sino con trabajo e ideas correctas. El PEP fue trabajado con especialistas, pero fundamentalmente lo hemos construido con la gente, con las organizaciones de la sociedad civil, discutiéndolo durante 2024 en cada rincón de la provincia, escuchando y tomando nota.

Tenemos que dejar atrás la agenda que ya no volverá y ser atractivos para la inversión productiva, generar empleo y oportunidades para todos los chaqueños, en alianza con el sector privado y allá vamos.

El gobierno debe esmerarse en ser un facilitador, un amigo de los que quieren traer prosperidad a esta tierra, colaborar activamente con los que ponen su trabajo, compromiso y patrimonio en este bendecido suelo.

Por eso estaremos enviando a la legislatura proyectos en esta dirección, para justamente dar vuelta la página y convertirnos en la provincia que queremos ser, esa que nos genere orgullo y no tristeza, que invite a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, a quedarse aquí para vivir una vida mejor, en paz y prosperidad.

Pronto recibirán varios proyectos, como la creación de la agencia de desarrollo que será un motor para que todos los que miran al Chaco como una posibilidad de inversión apuesten por los chaqueños y nos ayuden a lograr el cometido de crecer de una vez por todas.

Vamos por un Chaco nuevo, como decía Mario NESTOROFF: “ESTE ES MI PAGO DEL NORTE DE MI PATRIA, TIERRA ABIERTA A LAS LUCES DEL PROGRESO, QUE VA AL ENCUENTRO DE UN LLAMADO VIEJO, QUE VA AL ENCUENTRO DE UN DESTINO NUEVO”. Así es, trabajar para el encuentro de ese destino nuevo. Entender en definitiva que Chaco PUEDE, y puede si lo hacemos entre todos, y les aseguro que de esa manera vamos a construir nuestro Chaco grande.

Les pido a los legisladores de todos los partidos, que piensen en grande, que abandonen las mezquindades. La política se ha desprestigiado por esas actitudes y tantas otras. Tenemos que recuperar el respeto por la actividad política y devolverle su rol original, ese que nos moviliza a muchos, la vocación por transformar la sociedad en la que vivimos por cambiar el presente y el futuro. Hagámoslo juntos, yo me comprometo a tender la mano de quienes pongan en el centro de su trabajo político mejorarle la vida a los chaqueños como prioridad. A eso vinimos y para eso estamos.

Hay una frase de BELGRANO que hace referencia de lo que pretendemos y hacia dónde vamos, decía en una síntesis del Gobierno: “poniendo voluntad, no incertidumbre; método, no desorden; disciplina, no caos; constancia, no improvisación; firmeza, no blandura; magnanimidad, no condescendencia”.-

De esta manera, doy por inaugurado oficialmente el quincuagésimo séptimo periodo de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco.