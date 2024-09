50° aniversario del laboratorio Güemes: Zdero reconoció a la institución por su trayectoria

Visitas: 0

El gobernador Leandro Zdero, acompañado por el ministro de Salud, Sergio Rodriguez, estuvo este jueves por la tarde, en las instalaciones del Laboratorios Güemes, donde, en el marco del 50° aniversario de la institución, entregó una placa destacando su crecimiento, trayectoria y aportes “en beneficio de la salud de los chaqueños”.

En ese contexto, con la presencia del titular del laboratorio, el Dr. Luis Lugo, Zdero valoró el esfuerzo para construir un espacio con tecnología de punta y expresó su orgullo y el de todos los chaqueños “por lo que genera y derrama el laboratorio de manera directa e indirecta en la economía local, en la economía de las familias”, recordando la empresa cuenta con 85 trabajadores y reparando, además, en lo que genera “de manera indirecta a otros actores de la economía local”.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo chaqueño valoró el trabajo articulado entre el sector público y el privado, ratificando que “la salud es todo y estamos convencidos de que la responsabilidad de quienes gobiernan es con todos los chaqueños y no solamente desde el hospital público”. En esa línea, destacó el fortalecimiento vigente en materia de salud pública pero insistiendo con que “nuestro trabajo, nuestro compromiso, es salud de todos los chaqueños”. “En la salud no se trata de colores políticos, se trata del bienestar de todos los chaqueños y con la salud no se juega, es nuestra determinación”, concluyó Zdero.

Lo público y lo privado en pos de la salud de todos los chaqueños

Por su parte el ministro de Salud de la Provincia, Sergio Rodriguez valoró el sacrificio de la Familia Lugo de “sostener una empresa donde tiene 85 empleos directos, pero también trabaja mucho para que otras familias puedan ser beneficiadas y, principalmente, la salud de la provincia del Chaco”. “Es un laboratorio de altísima complejidad, muy buena calidad y unas instalaciones que valen los 50 años”, comentó.

Respecto del trabajo mancomunado, el titular de la cartera sanitaria remarcó que, partiendo del pedido del Gobernador Zdero de “una mirada completa y panorámica de la situación”, desde el Ministerio “creemos que no somos competencia, sino partes de un mismo equipo que trabajamos en beneficio de la salud de la gente”.

“Es importante entender que muchas de las cuestiones inherentes al laboratorio requieren de una inversión enorme y esta inversión está acompañada a veces del riesgo que toman los empresarios y uno debe reconocerlo y trabajar articuladamente porque es una forma de que entre todos podamos colaborar en beneficio de la salud de todos los chaqueños”, finalizó Rodriguez.

Valoramos la presencia del Gobernador

A su turno, el titular de Laboratorios Güemez, el doctor Lugo, agradeció y valoró la presencia del Gobernador, no es común que una autoridad máxima nos visite- afirmó. A su vez, repasó algunos momentos destacados de la historia institucional y asegurando que “en los últimos años hemos realizado inyecciones muy grandes, con mucho esfuerzo, y hemos estado a la altura de las necesidades”, haciendo referencia, por ejemplo, a las obras culminadas en el año 2020 (año de pandemi), como el laboratorio de biología molecular, más de 30.000 determinaciones de COVID (necesidad imperiosa de esos tiempo.

En cuanto al crecimiento estructural del laboratorio, explicó que, en tiempo récord, se sumaron casi 3.000 metros cuadrados a la estructura existente, generando una capacidad para los pacientes de alrededor de 200 o 300 lugares, “eso realmente fue para darle más confort a todos nuestros clientes”, remarcó, refiriéndose también la constante búsqueda de “nuevas alternativas para mejorar”, así como los sistemas de gestión de calidad empleados “para, todos los días, hacer un poco mejor las cosas”.

Finalmente, Lugo afirmó que el Laboratorio Güemes está “abierto y predispuesto” a atender las necesidades del hospital y de otros lugares de la provincia. “Simplemente, a veces no se sabe, o no se entiende cómo funciona esto, pero estamos dispuestos, estuvimos trabajando, y quizás podamos hacer, en el futuro, ser más comunicativos con todas estas entidades, para poder ofrecerle alrededor de 4.000 determinaciones de alta complejidad que tenemos, en conjunto con todos los laboratorios de la Red de Laboratorios de Alta Complejidad (ALAC)”, concluyó.