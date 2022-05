Comienzan las inscripciones para los “Juegos Nacionales Evita 2022”

Las inscripciones arrancan este lunes 30 de mayo hasta el viernes 3 de junio. Pueden participar chicos desde los 10 hasta los 18 años, habiendo en esta edad solamente deportes adaptados para personas con discapacidad.

En la jornada de este viernes, en conferencia de prensa, la Municipalidad a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes realizó el lanzamiento de los “Juegos Evita Nacionales 2022” que darán inicio el próximo 5 de junio. Las inscripciones arrancan este lunes 30 del corriente mes hasta el viernes 3 de junio, en el Polideportivo Municipal de la calle 28 y 25.

Durante la conferencia se contó con la presencia del Secretario de Desarrollo Humano y Deportes, Germán Rearte, y los profesores Jorge Kanas, Rubén Arce y Mariano Cardozo.

“Este año realizaremos los Juegos Evita a nivel nacional y lo importante de todo esto es que también Sáenz Peña será sede de los Juegos Zonales”, anunció el profesor Jorge Kanas.

“Este certamen contará con 63 disciplinas, pero en Sáenz Peña las más comunes a practicarse son el futbol, básquet, hándbol, ajedrez, taekwondo, vóley y patín. También tenemos previsto tiro al blanco y tiro con arco”, expresó Kanas.

Esta primera etapa del certamen es de modalidad comunitaria, con chicos desde los 10 años, incluyendo actividades deportivas adaptadas; además de las categorías, sub 16 y sub 17, en tanto que la sub 18 es solamente para deportes adaptados”.

Por otro lado aclararon que a nivel nacional, en los Juegos Evita se exige el esquema de vacunación con segunda dosis aplicada, si bien a nivel local y zonal eso no será excluyente, los participantes deben tener en cuenta que en caso de avanzar a la instancia final deben contar con al menos dos dosis de la vacuna del COVID.

También comentaron que en esta instancia zonal, se presentaremos a competidores que ya se muestran a nivel nacional en las disciplinas de gimnasia rítmica infantil y gimnasia trampolín juvenil, sin olvidar el tenis de mesa y el vóley de playa; todo esto en sub 14”, y habrá competencias para la tercera edad, aunque todavía no se conocen las disciplinas en esa categoría.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte celebró la realización de los “Juegos Nacionales Evita 2022”, ya que “vuelven a su formato original y tenemos mucho trabajo por delante”.