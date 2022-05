El Gobierno advierte falsa emisión y cobro ilegal de certificados del registro único de beneficiarios del hábitat

El certificado es totalmente gratuito y solo lo realiza la Dirección de Relevamiento y Diagnóstico de la provincia. Cualquier falsificación efectuada será denunciada y penada por ley. Se solicita a las y los escribanos públicos abstenerse de participar en la certificación de firmas respecto al intercambio de esta documentación.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible informa haber detectado documentaciones irregulares relacionadas a la falsificación del certificado de Registro único de Beneficiarios del Hábitat (RUBH), situación que se encuentra contemplada en el Código Penal de la Nación en el artículo 292. “Esta falsificación la realizan personas que lucran con las necesidades de las familias”, advirtió la ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible Marta Soneira.

La entrega de estos certificados es gratuita de acuerdo a la ley 2022 K (ex 7.000). La única oficina habilitada para gestionar o entregar los certificados es la Dirección de Relevamiento y Diagnóstico (Subsecretaría de Ordenamiento Territorial) ubicada en Salom 50 de Resistencia. “Se solicita a las y los escribanos públicos abstenerse de participar en la certificación de firmas respecto al intercambio de la documentación antes citada”, remarcó Soneira.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, como órgano de aplicación de la Ley 2022K, a través de las dependencias correspondientes denunciará al portador de documentación RUBH apócrifa a la Justicia por falsificación de documento público (art.292 – código penal de la Nación).

Registro Único de Beneficiarios del Hábitat

La ley 2022 K (ex 7.000) establece la creación del Registro Único de Beneficiarios del Hábitat, con dependencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible. El registro, será controlado y administrado por la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial. Tendrá como finalidad brindar un instrumento unificado y fiable, donde se registrarán las familias que se encuentren viviendo en barrios o asentamientos que se encuentran en terrenos propiedad del Estado Nacional, Provincial o Municipal (a estos últimos se accede a intervenir solo con una autorización o pedido del Municipio).

El certificado RUBH es único, es decir, el beneficiario no puede tener otro beneficio del Estado ni otra propiedad, o no puede aparecer con doble registro en base de datos; no se puede vender ni enajenar, ya que es un Derecho otorgado por el Estado al beneficiario, no un título.

“El certificado RUBH otorga al beneficiario o beneficiaria el derecho a estar considerado en el ordenamiento del barrio. No da dimensiones de terrenos ni afianza ocupaciones en superficie. Reconoce la mejora y la familia que vive en ella”, precisó el subsecretario de Ordenamiento Territorial Alan Strusiat.

“Seguimos garantizando Derechos a toda la población sobre el acceso a la tierra y servicios básicos, que es lo que otorga el certificado RUBH”, finalizó Strusiat.