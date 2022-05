Un auto chocó a una yegua suelta está preñada y deberán sacrificarla

Un lamentable accidente ocurrió esta mañana cuando un auto chocó a un animal suelto sobre avenida Alvear al 1300 de la ciudad de Resistencia.

Según manifestó a la Policía la conductora de un Renaul Capture rojo, una mujer de 57 años, manifestó que mientras manejaba “de forma improvista el caballo se cruzó delante y no lo pudo esquivar”.

En la transitada avenida que cuenta con tres carriles, una yegua preñada quedó postrada con fractura de cadera. Mientras que el vehículo terminó con el tren y parabrisas delanteros destrozados.

Efectivos de la comisaría cuarta dieron intervención al Departamento Seguridad Rural y médico veterinario para examinar al equino en cuestión.

“Tiene fractura de cadera y está preñada, su estado es irreversible. Van a descansar en paz y libre de tanto horror”, expresaron en un enérgico descargo desde la Fundación Libera Chaco, la organización dedicada a rescatar y rehabilitar caballos del maltrato.

Así, confirmaron que deberán sacrificar a la yegua gestante mediante la eutanasia: “Su bebito/a jamás va a conocer lo que es este mundo tan basura, dónde solo son objetos de maltrato y descarte”.

“Angustia, da bronca y decepciona tanta desidia con estos seres no humanos. A los que tienen el poder de realmente cambiar su realidad no les importan. A nosotras si, y vamos a dar batalla siempre”, repudiaron.

Y cuestionaron: “¿Cómo puede ser que tengamos más de 100 animales secuestrados por estar sueltos en la vía pública? Y no se multe como corresponde a sus dueños, que muchas veces nunca los reclaman porque ni se gastan en marcarlos, así cuando pasan cosas como esto nadie se hace responsable. ¡Ya sabemos esta historia de memoria!”.

