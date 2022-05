“Peque” Schwartzman debutó en Roland Garros y pasó a la segunda ronda

El tenista porteño Diego Schwartzman, ubicado en el puesto 16 del ranking mundial, debutó hoy con una trabajada victoria sobre el ruso Andrey Kuznetsov (227°) en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año.

El “Peque” se impuso con parciales de 6-3, 1-6, 6-4 y 6-2 en un duelo que se extendió durante dos horas y 41 minutos en la cancha número 6 del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne.

“Hay que ser realista, no me sentí muy cómodo hoy, no tiene nada de malo. Había que ganar, jugar un domingo en Roland Garros es una presión extra porque uno piensa que, si pierde, casi como que no jugó el torneo”, reconoció Schwartzman.

Y añadió: “No tuve un buen día, me costó. Él venía con un problema de cadera, le costaba mucho el tema de la movilidad y fue un partido raro desde mi lado. Tengo que corregir varias cosas, por suerte tengo dos días para el siguiente partido”.

Ahora, el argentino se enfrentará en la segunda ronda al español Jaume Munar (91°), que dejó en el camino al alemán Daniel Altmaier (54°) por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-3.

Juan Ignacio Lóndero (141) y Camilo Ugo Carabelli (154), que llegó al cuadro principal desde la “qualy”, serán los tenistas albicelestes que tendrán hoy su estreno en el torneo.

Lóndero tendrá un duro desafío frente al español Carlos Alcaraz (6°), de gran presente, mientras que Carabelli se medirá con el ruso Aslan Karatsev (39°).

Entre single y dobles, son 14 los argentinos que participan del certamen. Esto representa la cifra más alta de presencia argentina desde 2009.

El resto de los argentinos que participarán de la primera ronda de Roland Garros son Sebastián Báez (38°), Francisco Cerúndolo (44°), Federico Coria (59°), Federico Delbonis (62°), Tomás Etcheverry (90°), Facundo Bagnis (98°), Pedro Cachín (152°) y Santiago Rodríguez Taverna (203°).