Más de 60 vehículos secuestrados este fin de semana en Resistencia

En el marco del “Plan de ordenamiento Vial” que lleva a cabo la Municipalidad de Resistencia, se efectuaron dispositivos móviles con presencia en corredores nocturnos y en otros puntos estratégicos de la ciudad. Según informaron, las infracciones más frecuentes fueron no utilizar el casco protector en motos, falta de licencia de conducir y de seguro Obligatorio.

El Subsecretario de Tránsito y Seguridad Ciudadana, Matías Breard, informó que este fin de semana se trasladaron 23 vehículos de los cuales 13 fueron por alcoholemia positiva y 43 motovehiculos, de los cuales 15 fueron por alcoholemia, sumando un total de 221 Actas de infracciones y 24 actas de citación del Inculpado.

Además agregó “la Ley Nacional de Tránsito 24.449 vigente, establece como límite permitido para conducir 0,5 g/l (gramos de alcohol por litro de sangre) para vehículos particulares, y 0,2 g/l para motocicletas. Para aquellos conductores que posean la licencia profesional, la tolerancia es 0 cuando conducen vehículos de transporte”.

“Vuelvo a recordar que la documentación obligatoria para circular, es la licencia de conducir vigente, cédula del automotor, comprobante de seguro, y la RTO (revisión técnica obligatoria) vigente, en el caso que falte algunos de estos documentos se procede a la sanción correspondiente y remoción del vehículo”, finalizó Breard.

