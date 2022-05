Sáenz Peña: Todo listo para la realización del zonal de los Juegos Nacionales Evita 2022

La primera instancia, la zonal, tendrá como punto central a la ciudad Termal, donde los deportistas de Villa Berthet, La Clotilde, Napenay, Avia Terai y La Tigra podrán mostrar todo su potencial.

En le centro juvenil de la Cooperativa de Sáenz Peña, la Municipalidad de esta ciudad, a través del Secretarío de Desarrollo Humano y Deportes, German Rearte, llevó adelante la firma de un convenio con el Instituto del Deporte Chaqueño, con el fin de informar y brindar detalles sobre las pautas de vinculación a los Juegos Nacionales Evita 2022.

“Los Juegos Nacionales Evita representan una oportunidad para que chicos de distintas zonas participen de una competencia deportiva organizada”, remarcó el Secretario de Desarrollo Humano y Deportes.

En la oportunidad también se contó con la presencia del profesor Jorge Kanas, Mariano Cardozo e Iván Arredondo, secretarios y subsecretarios de Deporte de las distintas localidades.

En el convenio firmado entre todas las localidades comprendidas en la zona Sáenz Peña (Villa Berthet, La Clotilde, Napenay, Avia Terai y La Tigra) en esta primera etapa zonal, que comenzará los primeros días de junio, el Municipio pondrá a disposición la cobertura médica y un espacio físico en condiciones para el desarrollo de las distintas disciplinas.

“Desde el Municipio de Sáenz Peña buscamos continuar y acentuar la promoción de valores propios de la actividad deportiva tales como, el juego limpio, el trabajo en equipo, el respeto por el otro, la solidaridad y el placer por jugar; con el fin de que los chicos, chicas y jóvenes puedan trasladar esas experiencias a su vida diaria”, remarcó Rearte.

Entre otros de los temas tratados, se dejó en claro todo lo relacionado a la cuestión de reglamento, donde se sacaron dudas, además de mostrar como se va a trabajar a lo largo del certamen.

En esta línea, vale remarcar que las categorías que podrán participar son las Sub 14 – Sub 15 – Sub 16 – Sub 17 y Sub 18, sin excepción. “Podrán participar deportistas que pertenezcan a establecimientos educativos de gestión pública y privada, clubes, ONGs, representaciones comunales y escuelas deportivas”, expresó.

Son más de 50 disciplinas en las que pueden participar niños y jóvenes de entre 10 y 18 años. Los interesados pueden acercarse al Polideportivo Municipal de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas para informes e inscripciones.