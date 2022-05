Por una nueva fecha del torneo oficial “Héroes de Malvinas” de la Asociación de Básquet Resistencia (ABR), Villa San Martín venció sin objeción a For Ever por 89 a 74. El goleador del partido fue Santiago Pérez con 30 puntos, mientras que por la visita Facundo Gómez Brocal cerró su casillero con 23 unidades.

El partido arrancó con el “tricolor” enchufado con corridas determinantes y una efectividad casi perfecta (20-9), ante un For Ever dubitativo y alguna que otra individualidad de Facundo Gómez Brocal (20-9). Con el correr de los minutos las cosas se emparejaron en el juego pero en el score la diferencia fue notoria (26-9). Sin embargo, en las últimas jugadas del primer cuarto, la visita pudo achicar el margen y cerrarlo por 26 a 14.

En el segundo cuarto For Ever mejor con mucha intensidad y efectividad, que dieron obviamente una mejor faceta, tanto en la cancha como en el score (28-22). Hubo una gran mejoría en la visita, ante un Villa San Martín errático y desconcentrado por momentos. Sin embargo, en la mitad del periodo, Villa San Martín volvió a calentar la muñeca con Santiago Pérez y Fabricio Ríos (41-25), más corridas bien aprovechadas a pura velocidad. En el cierre del periodo, el juego se caldeó un poco y las sanciones arbitrales aparecieron obligadamente, más que nada por la protesta permanente algunos jugadores del “Negro”. Santiago Pérez siguió siendo la mejor opción en el ataque Tricolor, más el aporte en defensa y el cerco reboteador de Koster y Caliva, para cerrar el segundo cuarto para los locales por 46 a 30.

En el tercero, For Ever con Juan Ignacio Godeas marcó la iniciativa del juego, aunque los locales no tardaron mucho en volver a acomodarse con Luciano Pegoraro y Santiago Pérez (53-37). Pero cerca del cierre, los locales volvieron a marcar claramente su potencial y efectividad con Santiago Pérez y Juan Páez (64-41). En el cierre del periodo, todo volvió a ser muy intenso y estos 10 minutos con ventaja para el Tricolor de 69 a 46. Y el último cuarto no tuvo mayores incidencias, dado que Villa San Martín lo manejó en todo momento y solo hubo que esperar la chicharra final El resultado fue de 89 a 74 y “La Banda” Tricolor de fiesta nuevamente. En principio, este juego de vuelta de la segunda ronda, se presentaba como clave; ya que ante un potencial empate entre ambos equipos Villa San Martín pudo sacar una luz de ventaja. Es que en el juego de ida, For Ever ganó por la mínima y anoche perdió por una diferencia de 15 puntos.

SÍNTESIS

VILLA SAN MARTÍN (89): Koster J 5; Ríos F 16; Pérez S 30; Caliva R 10; Fernández M 2; Pegoraro L 3; Picton L 7; Páez J 8; Colman O 5; Mañana R 3.

ENTRENADOR: Hugo Camisasca.

FOR EVER (74): Gómez Brocal A 11; Delgado B 3; Gómez Brocal M 1; Gómez Brocal F 23; Benítez V 2; Maciel del Río F 4; Godeas J 20; Villagrán R 2; Mercanti R 8.

ENTRENADOR: Manuel Ríos.

ÁRBITROS: Julio Vázquez y Leonardo Silvero.

ESTADIO: Villa San Martín (Resistencia, Chaco).