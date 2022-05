Pagos de ANSES: Bono, IFE 4, quiénes cobran hoy martes 17 de mayo

La ANSES informó los pagos correspondientes a la jornada de hoy. También está el cronograma del IFE 4 de esta semana.

La ANSES informó los pagos correspondientes a la jornada de este martes 17 de mayo de 2022, semana en la que comenzará a pagarse la primera cuota del refuerzo de 18 mil pesos, conocido como el IFE 4.

Este martes cobrarán jubilados y pensionados con haberes inferiores a $ 36.675, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar para AUH, Refuerzo alimentario (Tarjeta Alimentar), Asignación Familiar por hijo SUAF ANSES y Asignación Universal por Embarazo (AUE) y Tarjeta Alimentar para AUE.

Los jubilados que menos ganan junto con el haber de este mes se les deposita el bono de 12 mil pesos.

Los jubilados que menos ganan junto con el haber de este mes se les deposita el bono de 12 mil pesos.

Los jubilados que menos ganan junto con el haber de este mes se les deposita el bono de 12 mil pesos.

JUBILADOS Y PENSIONADOS CON HABERES INFERIORES A $ 36.675

• Martes 17 de mayo, DNI terminados en 6

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO (AUH)

• Martes 17 de mayo, DNI terminados en 6

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO (AUH) Y TARJETA ALIMENTAR PARA AUH

• Martes 17 de mayo, DNI terminados en 6

REFUERZO ALIMENTARIO (TARJETA ALIMENTAR)

Los titulares de la AUH ANSeS cobrarán desde mayo de 2022 un monto máximo que alcanza los $ 18.000:

• Con un hijo o hija menor a 14 años cobrará $ 9.000

• Con dos hijos o hijas menores de 14 años cobrará $ 13.500

• Con tres o más hijos o hijas menores de 14 años cobrará $ 18.000.

ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJO SUAF ANSES

• Martes 17 de mayo, DNI terminados en 6

Aquellos que hayan presentado en marzo el certificado de escolaridad, cobrarán el extra por la Ayuda Escolar Anual. El monto va de los $ 5.343 a los $ 10.654.

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR EMBARAZO (AUE) Y TARJETA ALIMENTAR PARA AUE

• Martes 17 de mayo, DNI terminados en 5

CRONOGRAMA DEL IFE 4

La ANSES confirmó el cronograma de pagos para la primera parte del IFE 4, el refuerzo de 18 mil pesos que dispuso el Gobierno nacional para trabajadores informarles y monotributistas.

El cobro del refuerzo de $18 mil es compatible con las asignaciones universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), la Prestación por Desempleo, con Potenciar Trabajo, con estar inscripto en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular y con los planes Alimentar y otros alimentarios provinciales y municipales.

Quiénes cobran el IFE 4

Entre los requisitos que deberán cumplir las personas que lo soliciten figuran cuestiones relacionadas con ingresos mensuales máximos, propiedad de vehículos o embarcaciones que serán verificadas por Anses de acuerdo con registros de bases de datos propios y de otros organismos como la AFIP o el Banco Central antes de dar la aprobación del trámite.

Según detallaron desde la Anses, el criterio excluyente para acceder al refuerzo es ser a lo sumo monotributista A o B o social, no contar con ingresos de un trabajo en blanco o ser trabajadora o trabajador de casas particulares.

Los ingresos a los que hubiera accedido la persona que solicite el refuerzo deberá ser menor al de dos salarios mínimos ($ 77.880), en el promedio de los últimos seis meses.

Esto es así para no dejar afuera del refuerzo a una persona que, eventualmente, hubiera tenido un ingreso superior al del límite en alguno de los meses previos pero que cumple con el resto de los requisitos.

Para calcular estos ingresos -explicaron desde Anses- se usarán los consumos registrados con tarjetas de débito y crédito, así como las transferencias recibidas en cuentas bancarias a su nombre.

También será motivo de rechazo al refuerzo ser titular de más de una vivienda, estar adherido a un servicio de medicina prepaga, ser titular de dos o más autos o de uno de menos de un año de antigüedad, o tener un avión o embarcación a su nombre.

En el caso de los hombres es necesario tener entre 18 y 65 años y no cobrar jubilación, mientras que en las mujeres en tope es de entre 60 y 65 años sin ser jubiladas.

El refuerzo económico será de carácter personal y no familiar, por lo que no importa el ingreso del grupo familiar sino el de cada persona, a diferencia de lo que había sido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia en 2020.

El cobro del refuerzo de $18 mil es compatible con las asignaciones universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), la Prestación por Desempleo, con Potenciar Trabajo, con estar inscripto en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular y con los planes Alimentar y otros alimentarios provinciales y municipales.

La única excepción es para el caso de los jóvenes de entre 18 y 24 años que cobren el Progresar, para los que se mantendrá el mismo criterio que tiene ese programa que es el de un ingreso familiar máximo de hasta tres salarios mínimos ($ 116.820).

Si es extranjero, debe tener como mínimo de dos años de residencia en el país.

Asimismo, las personas privadas de libertad “bajo cualquier modalidad”, así como los funcionarios de “todos los niveles de gobierno” de la Nación, las provincias y los municipios no podrán percibir el refuerzo.

Cronograma de pago de la primera cuota del IFE 4

• Jueves 19 de mayo, DNI terminados en 0

• Viernes 20 de mayo, DNI terminados en 1

• Lunes 23 de mayo, DNI terminados en 2

• Martes 24 de mayo, DNI terminados en 3

• jueves 26 de mayo, DNI terminados en 4

• Viernes 27 de mayo, DNI terminados en 5

• Lunes 30 de mayo, DNI terminados en 6

• Martes 31 de mayo, DNI terminados en 7

• Miércoles 1 de junio, DNI terminados en 8

• Jueves 2 de junio, DNI terminados en 9