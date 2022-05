Legisladoras proponen modificar la Ley de Paridad de Género en las listas electorales

Con el fin de mejorar la participación y la igualdad en la conformación de las listas electorales en la provincia, la presidenta del Poder Legislativo, Elida Cuesta, junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, y legisladoras de diferentes bloques políticos presentó, esta mañana, el Proyecto de Ley Nº 1470/22 que modifica la Ley de Paridad de Género en la conformación de las listas electorales.

La iniciativa propone modificar el artículo 55 del capítulo III “Oficialización de Listas de Candidatos” del Régimen Electoral Provincial, estableciendo que la intercalación de hombres y mujeres en las listas electorales no será aplicable cuando estas superen el 50% de participación en favor del género femenino, promoviendo a Ley de Paridad como piso mínimo de participación y no como un limitante.

La presidenta destacó el apoyo de la vicegobernadora a la iniciativa y recordó a las mujeres que precedieron en la lucha por la igualdad de los distintos partidos políticos. “La lucha de muchas mujeres logró el cupo femenino y llevarnos a todas a la vida política. Por eso, impulsamos este proyecto porque queremos que el 50% de mujeres en las listas sea un piso, y no un techo, porque las mujeres no tenemos techo”, arengó.

Además, remarcó la importancia de seguir impulsando la participación femenina en todos los ámbitos de la sociedad y en la política. “Todavía cuando se conforman las listas están los hombres en las mesas de negociación, por eso buscamos que se siga incluyendo a más mujeres. Este proyecto viene a modificar esa paridad y tiene que ver con que las mujeres puedan acceder a más lugares dentro de los cargos públicos y electivos”, explicó.

Por su parte, la vicegobernadora manifestó su postura respecto a la Ley de Cupo y las presentaciones realizadas anteriormente en la búsqueda de lograr una equidad con el sector. “Celebro que se presente esta iniciativa legislativa donde realmente la paridad de 50 y 50 sea tomada como un piso mínimo, pero no como una limitación o un techo. Celebro que se den estas discusiones que sin lugar a dudas significan un paso más en todas las acciones que tenemos que seguir instando entre todos los poderes del Estado”, agregó.

Participaron de la presentación las legisladoras Jessica Ayala, Claudia Panzardi, Alicia Azula, Zulma Galeano, Gricelda Ojeda, Mariela Quizós. Además de las presentes la iniciativa cuenta con el apoyo de Paola Benítez, Andrea Charole, Silvina Canteros Reiser, Elda Insaurralde, Débora Cardozo y Dorys Arkwright.

“Las mujeres debemos estar donde se toman las decisiones”

Alicia Azula remarcó que la igualdad de derechos debe ser una política de Estado apoyada por todos los bloques políticos sin egoísmos partidarios. “Este tipo de iniciativas es un reconocimiento a todas las mujeres que son constructoras de la sociedad y que muchas veces se ven limitadas por los entornos machistas. Nosotras debemos estar donde se toman las decisiones, donde se reconoce el trabajo que hacemos muchas por mejorar la vida de las y los chaqueños”.

Para finalizar, Mariela Quirós marcó que no solo la lucha es por un cargo en las listas, sino comenzar a estar en los espacios donde se toman las decisiones. “De eso se trata, de construir juntos esta provincia, esta nación, donde tenemos de todo para hacerla grande y fuerte. Las mujeres estamos pidiendo el espacio para poder tener esa mirada que nos caracteriza, por honestidad, por sensibilidad y por nuestro rol histórico dentro de una sociedad machista, pero que nos ha diferenciado siempre como pilar fundamental de nuestra familia y de la sociedad”.