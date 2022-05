La emoción de Mirtha Legrand en el homenaje de los Martín Fierro 2022

La diva de los almuerzos se mostró conmovida luego de que en el clásico segmento “In Memoriam” homenajearan a José Martínez Suárez y Silvia Legrand, “Goldy”, sus hermanos fallecidos en 2019 y 2020.

El In Memoriam, el segmento en el que APTRA recuerda a las figuras recientemente fallecidas, es un clásico de cada edición de los Martín Fierro. En esta ocasión, el momento fue más largo del habitual, ya que durante dos años no se realizó la ceremonia y no hubo oportunidad de homenajear a quienes partieron. Una de las que no pudo ocultar su emoción fue Mirtha Legrand, conmovida ante la mención de sus hermanos.

El clip comenzó con la voz en off de Cacho Castaña y su canción Para vivir un gran amor, luego retomada por Soledad Pastorutti. A lo largo del video se homenajeó a grandes nombres del mundo del espectáculo como Carlos Calvo, Sergio Denis, Gino Renni y Mauro Viale, y finalizó con una imagen y el clásico agradecimiento de Gerardo Rozín al terminar sus programas.

Mirtha Legrand protagonizó una de las imágenes más conmovedoras de la noche, cuando se la vio profundamente movilizada por el homenaje a José Martínez Suárez y Silvia Legrand, “Goldy”, sus hermanos fallecidos en 2019 y 2020.

La diva de los almuerzos se mostró emocionada junto a su mesa, donde la acompañaban su hija Marcela Tinayre, sus nietos Juana Viale y Nacho Viale y su bisnieta Ámbar de Benedictis. Luego del video, su amiga Susana Giménez se acercó a darle unas palabras de apoyo.