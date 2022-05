Con el apoyo de Cancilleria la diseñadora argentina Clara Pinto presentó sus diseños en Londres

En el marco del London Craft Week, la diseñadora argentina Clara Pinto presentó en la residencia oficial del embajador de nuestro país en Reino Unido la colección “Bioplastics and Wool”, que se desplegó a través de un desfile de 12 prendas, mediante los cuales la creadora expresó su propuesta para el otoño-invierno 2022, inspirada en los gráficos de algunos videojuegos de principios de la década de los 2000.

Pinto fue la única artista argentina dentro del calendario oficial del London Craft Week y la propia organización la invitó y le recomendó efectuar su presentación en la residencia del embajador Javier Figueroa. La invitación a participar en este festival de alcance mundial es un reconocimiento al trabajo artesanal y al compromiso con la moda sustentable de la artista argentina, y al mismo tiempo representa una muestra más del prestigio global que tiene el diseño nacional.

El London Craft Week reúne anualmente a creadores, diseñadores, marcas y galerías de todo el mundo. El programa 2022 incluye 300 eventos que exhiben el trabajo de más de 400 creadores independientes de 25 países. El mercado de la moda y el diseño británico es uno de los más importantes a nivel internacional y la participación de los creadores argentinos promueve la inserción del talento nacional en toda Europa.

“La responsabilidad social también es algo en lo que yo creo, que es el no consumo. Lo que hago es hacer siempre algo extra para que la gente ame su prenda y la cuide y la use durante mucho tiempo. Me interesa el vestir que tiene que ver con ropas que te empoderan, te hacen sentir bien, te divierten, que son más utilizables y duraderas, no tanto la alta costura”, explicó Pinto.

Frente a una residencia colmada de compradores, artistas, autoridades y representantes de instituciones culturales, Clara Pinto exhibió su impactante colección acompañada por la escenógrafa Kamola Askarova, la Dj Pau Silez Lezcano y los ingenieros de iluminación Javier Velázquez Traut y Catalina Joy Ansaldi, quienes trabajaron para recrear un ambiente de fantasía en armonía con su obra. Luego de la presentación, Pinto ofreció además dos workshops sobre diseño sustentable.

La artista incorporó en su colección bioplástico de almidón de maíz, uno de los biomateriales cuya utilización es actualmente promocionada por la Dirección Nacional de Bioeconomía, que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La colección abarca además una línea de joyería de perlas irregulares de agua dulce con bio-resina realizada en colaboración con la artista y diseñadora de joyas Sara Chyan.