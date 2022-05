Educación lanzó plan Fines 2022 para garantizar terminalidad educativa a jóvenes y adultos

La iniciativa permite que mayores de 18 años finalicen los estudios primarios y secundarios de manera gratuita. En el actual año, hay 93 sedes habilitadas en la provincia y unas 13.200 personas inscriptas.

El ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia, Aldo Lineras, encabezó este sábado, desde el Centro Cultural del Barrio Ítalo Argentino de Resistencia, el lanzamiento de Plan FinEs 2022, una iniciativa de alcance nacional que permite que jóvenes -mayores de 18 años- y adultos finalicen los estudios primarios y secundarios.

En el corriente año, la iniciativa cuenta con 93 sedes habilitadas –lugares donde se dictan las clases- en toda la provincia y 13.200 personas inscriptas que desean finalizar sus estudios, de manera gratuita. Este lunes 16 de mayo comenzarán las clases.

La finalización de estudios secundarios de personas jóvenes y adultas se conforma como un objetivo educativo, social, político y cultural prioritario en el marco de lo prescripto por las leyes de Educación Nacional y Provincial; objetivo que se concreta mediante la aplicación de este Plan en todo el Chaco. Aumentar sustancialmente el nivel educativo de los y las chaqueños y chaqueñas, a través de esta propuesta, resulta fundamental para garantizar una inclusión social más democrática.

En este marco, el ministro Aldo Lineras destacó que el espacio político al que pertenece desde siempre lleva adelante una política de inclusión educativa, señalando que esto permite que en los últimos años en promedio un 93% de las niñas y los niños terminen el nivel Primario. Respecto al nivel Secundario, reconoció que históricamente tiene un alto nivel de abandono o deserción escolar, ya que “cerca de un 50 % de los y las estudiantes no termina la secundaria”, y consideró que no es casualidad que haya más de 13 mil inscriptos en el Plan FinEs, ya que son personas que necesitan finalizar sus estudios, que no se sintieron contenidos por la escuela, y que quieren obtener el título secundario obligatorio para poder trabajar o para estudiar un nivel superior.

“Nosotros, además de incluir, tenemos que hacerlo con calidad; para eso debemos democratizar el conocimiento”, afirmó el ministro, señalando que se debe trabajar para garantizar real igualdad de oportunidades de estudiar tanto en la zona urbana de Resistencia como en cualquier lugar del territorio provincial. Para ello, destacó que hay un Estado presente para sostener esta política, y luego de dos años de pandemia, fortalecer las líneas de acción para garantizar la educación para todos y todas, brindar la posibilidad de la formación técnico profesional para que las personas adultas se formen en oficios o realicen una carrera superior o que formen parte de la reactivación del sistema productivo, para que no necesiten solo la asistencia del Estado y que puedan desenvolverse por sus propios medios para lograr una sociedad más igualitaria.

En la misma línea, la subsecretaria de Educación, Ludmila Pellegrini, destacó que este programa, “que ofrece la flexibilidad para que el estudiante adulto, que tiene una vida como padre, madre, trabajo y diversa tareas que cumplir, pueda acceder a terminar sus estudios, habla de un Estado presente y una política pública que está al alcance de todos y todas”, y garantiza el acompañamiento de la cartera educativa para que los y las estudiantes de FinEs puedan desarrollarse y alcanzar su título.

Por su parte, Luid Robles, coordinador del Plan FinEs en Chaco, aseguró que este programa representa “la posibilidad de construir una sociedad más justa, que brinde esa alternativa de lograr que aquellos ciudadanos que por diversos motivos de la vida no pudieron completar sus estudios en el momento que correspondía puedan hacerlo de adultos”.

Finalmente, Griselda Moré, directora de Educación de Jóvenes y Adultos, deseó los mayores éxitos a las y los estudiantes, y manifestó su admiración por las personas que deciden estudiar a través de FinEs, “porque estudiar cuando uno es grande representa un esfuerzo mucho mayor que cuando se es niño”, En sintonía con el ministro, ratificó que estas políticas de Estado “son propias de un gobierno nacional y popular que brinda todas las herramientas” para que los ciudadanos y ciudadanas “tengan mejores posibilidades en el acceso a puestos laborales, o bien puedan continuar estudios superiores”.

También estuvieron presentes en este lanzamiento el director de la Regional Educativa 10 A, Omar Rojo; la directora del Plan Provincial de Alfabetización, Rita Liliana Goussal; entre otras autoridades y equipos técnicos. Participaron además directoras y directores de escuela sedes FinES, referentes de entidades conveniantes y profesores y profesoras encargados del dictado de clases. En la oportunidad, se entregaron certificados de terminalidad educativa a cursantes del último año.

FinEs permite a toda persona mayor de 18 años iniciar o finalizar sus estudios secundarios y primarios. Se accede al mismo a través de las sedes del plan, conformadas en organismos públicos nacionales, provinciales o municipales, sindicatos, empresas, fundaciones, asociaciones civiles, religiosas, etc. y se presenta en tres modalidades: FinEs deudores de materias, para quienes terminaron de cursar el último año de la escuela secundaria y adeudan materias; FinEs entidades conveniantes, para toda persona mayor de 18 años que desee iniciar o finalizar sus estudios secundarios y primarios en distintas sedes; y FinEsTec, para quienes habiendo terminado de cursar el último año en una escuela técnica aún tienen materias pendientes de aprobación para poder obtener el título técnico de nivel secundario.