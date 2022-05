Gallardo: ¿se va de River al PSG de Messi?

Mientras el Millonario digiere la sorpresiva derrota ante Tigre, desde Francia llegan noticias inquietantes: según el diario L’Equipe, el Muñeco es uno de los cuatro nombres que se manejan para reemplazar a Pochettino.

Mientras el Mundo River digiere el mazazo de la sorpresiva eliminación de la Copa de la Liga a manos de un gran Tigre, en el día después de la dura derrota desde Francia llegan noticias inquietantes: según el diario deportivo L’Equipe, Marcelo Gallardo es uno de los cuatro nombres que se manejan para reemplazar a Mauricio Pochettino en el PSG y dirigir a Messi, Neymar y compañía desde la próxima temporada.

“Algunos nombres ya están disponibles, otros aún no. Podemos citar a Antonio Conte, Joachim Löw, Thiago Motta pero también a Marcelo Gallardo, otro ex integrante del PSG (2007-2008) que ha construido una bonita trayectoria al frente de River Plate”, dice el diario francés líder en noticias deportivas, paralizando los corazones de los hinchas millonarios.

En octubre de 2021, cuando en los medios de España sonó entre los candidatos a dirigir al Barcelona ante la inminente salida de Ronald Koeman, Gallardo fue tajante respecto a los rumores. “Ya todos saben que mi pensamiento y mi decisión es cumplir el contrato y no voy a distraerme con pensamientos ajenos. Tengo el compromiso contractual de enfocarme en lo que depende de mí, que es seguir conectado con lo que representa ser DT de River y porque nunca se me pasará por la cabeza abandonar”, dijo el Muñeco en conferencia, que ese mediodía estaba en la antesala de un superclásico ante Boca, el que ganó 2-1 con doblete de Julián Álvarez y empezó a encaminar a River rumbo a la conquista de la Liga Profesional tras 7 años sin alcanzar ese título.

Como recuerda L’Equipe, Gallardo tuvo un paso por el PSG entre 2007 y 2008. Fueron 31 partidos los que disputó, con solo dos goles convertidos. Su llegada a París se dio a comienzos de 2007, luego de que Daniel Passarella, por ese entonces técnico millonario, lo declarara transferible. El Muñeco tenía 31 años y la contratación del PSG marcó su vuelta al fútbol francés, luego de un exitoso paso por el Mónaco (1999/2003, con 23 goles en 127 partidos).