En Machagai, Capitanich firmó convenio para refaccionar la sede de la Liga Regional de Fútbol y entregó elementos deportivos

La inversión será de 10.400.000 pesos aportados por Lotería Chaqueña, el Instituto del Deporte Chaqueño y la Federación Chaqueña de Fútbol. También se hizo entrega de pelotas, pecheras y diferentes elementos de entrenamiento para las divisiones formativas de 17 instituciones de la zona.

l gobernador Jorge Capitanich visitó este jueves la sede de la Liga Regional de Fútbol en Machagai y firmó un convenio para refaccionar y ampliar el edificio sede de dicha institución. Además, junto al intendente local, Juan Manuel García, hizo entrega de elementos deportivos para las divisiones menores de 17 clubes de la región. “Seguiremos apostando a esta política de fomentar el deporte a través de una mejor infraestructura, porque el talento lo tenemos”, sostuvo el mandatario

El convenio que se acordó hace lugar a la refacción integral de la sede de la Liga Regional de Fútbol, que nuclea a diferentes clubes de la región cercana a Machagai. La inversión será de 10.400.000 pesos, divididos en cuatro cuotas de 2.600.000 pesos, aportados por Lotería Chaqueña, el Instituto del Deporte Chaqueño y la Federación Chaqueña de Fútbol.

Capitanich remarcó la importancia de tener una buena infraestructura deportiva para el desarrollo de las actividades. “Queremos garantizar un principio básico: no hay fútbol sin futbolistas, y no hay buenos futbolistas sin buenos campos de juego. Por eso, mi compromiso es trabajar con los intendentes, la Federación y todas las Ligas del Chaco en una meta de 100 canchas de fútbol en la provincia de buena calidad”, aseguró.

Seguidamente, procedió a la entrega de elementos deportivos para las divisiones formativas de diferentes clubes de la localidad, donde se concedieron pelotas, pecheras y diferentes elementos de entrenamiento. Esta acción forma parte del Plan de entrega de elementos a las ocho ligas que integran la Federación de Fútbol Chaqueño a lo largo de la provincia, con una inversión de 4 millones de pesos y financiado por Lotería Chaqueña.

Las instituciones destinatarias en esta oportunidad fueron 17, y ellos son: Comercio, Sportivo, Ciclón, Brandsen, 12 Corazones, Fortín, Argentino, Unión, Deportivo Las Garcitas, Amigos de Solari, Municipales de Elisa, San Carlos, Villa San Martín, Villa Elena, Unión Lapachito, Municipales de Makallé y Social Makallé.

En este punto, el gobernador hizo hincapié en que “en la Argentina no se producen pelotas de fútbol, sino que todas se importan. Pero a partir de este año, tendremos en la provincia la marca Kagiva, que será la primera que las producirá a escala industrial, utilizando además insumos producidos en el país. Esto es muy bueno para el deporte, y generará cerca de 400 empleos”.

Por su parte, el intendente de Machagai, Juan Manuel García, destacó “el acompañamiento de la provincia y del gobernador al deporte” y resaltó que “se trata de la primera vez que tenemos a un mandatario provincial atendiendo las demandas deportivas de esta zona, en donde la Municipalidad también aporta. Este convenio viene a respaldar el trabajo de los dirigentes, que hacen un esfuerzo enorme para apoyar a estos clubes y a sus integrantes”.

Luego, el presidente de Lotería Chaqueña, Gabriel Lemos, indicó que “es importante estas acciones porque para los clubes es muy difícil afrontar los gastos de sostenimiento. La compra de elementos y refacciones en sus sedes, sin contar sueldos o traslados, son cuestiones casi imposibles sin el apoyo del Estado. Así que continuamos esta política deportiva que pregona el gobernador, y llegaremos a los 4.500 millones de pesos en inversión”.

Finalmente, el presidente del Instituto del Deporte, Osvaldo Pérez Cuevas, afirmó que “este es el primero de ocho entregas que tenemos previstas para todas las Ligas de la provincia. Es muy emotivo porque ver a los chicos y chicas disfrutar de estos elementos nos llega de fuerzas para continuar este trabajo, buscando lograr llegar a todos los clubes del Chaco”.

Del acto, participaron intendentes y dirigentes de entidades deportivas de localidades vecinas, así como niñas y niños y profesores y profesoras de varias instituciones deportivas.

Un antes y un después para el deporte

El presidente de la Federación Chaqueña de Fútbol, Sergio Cardozo, sostuvo que “hay un antes y un después en el deporte desde la asunción de Capitanich en el 2007. Se ha ganado mucho en infraestructura deportiva, y no solo en el fútbol. En toda la provincia se vieron clubes beneficiados por esta política, y eso se debe destacar”.

El presidente de la Liga Regional de Fútbol, Ramón Blanco, explicó que la institución que dirige “abarca el desarrollo futbolístico de nueve localidades y tiene su cabecera en Machagai”. A su vez, agradeció al gobernador y a su equipo “por esta entrega que me genera una gran emoción. Es la primera vez que nos sucede y realmente no lo esperábamos. Sin el aporte de la provincia, nuestros clubes no podrían subsistir, así que estamos muy agradecidos por el apoyo que nos dan”, destacó.

Por otro lado, el técnico de la Sub-13 y Sub-15 del club Fortín de Machagai, Federico Verón, agradeció a las autoridades “por esta entrega que nos hacen, que nos viene muy bien. Se nota que se preocupan por fomentar el deporte en los chicos, y que no se quedan sólo en capital, sino que también van al interior. Es importante para nosotros porque contenemos a más de 100 chicos y chicas, y estos elementos hacen que el entrenamiento sea más didáctico para ellos”.

Por último, el entrenador de la escuela de fútbol del Club Social y Deportivo Unión, Agustín Sandoval, resaltó que “nunca viene mal una ayuda como esta, sobre todo para instituciones que se dedican a pregonar el deporte y la salud en los chicos. En nuestro caso, tenemos a nuestro cargo más de 200 chicos y chicas entre fútbol, básquet y vóley”.