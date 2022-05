Femicidio de Nora Escobar en Santa Fe: “Había denuncias de género anteriores”

Antonella García, concejala de Granadero Baigorria, se refirió a la ineficiencia del Poder Judicial previo al femicidio de Nora Escobar en esa ciudad. “Toda la investigación la hizo la hija”, dijo.

“Desde el jueves acompañamos a su hija, que hace la denuncia y nos cuenta lo que sabía hasta el momento. Empezamos a sospechar de que esto no iba a tener buen final y lamentablemente la encontraron en el patio de su pareja. En el medio, desprolijidades que hicieron que las mujeres nos encontramos solas en una situación así”, comenzó relatando García en diálogo con Buen Santa Fe.

En este sentido, apuntó que “hubo falta de comunicación entre Seguridad y Género. Vemos, también, como falla el Poder Judicial, fiscalía: se realiza la denuncia el jueves y el lunes comenzó la investigación con perspectiva de género. Si no acompañábamos organizaciones sociales y los movimientos, seguía la búsqueda de paradero. No puede ser que se haya operado con tanta falta de respeto. Fue inoperante la Justicia. No movieron un dedo para encontrar a Nora y después a Gregorio que lo tuvieron en sus narices hasta el día sábado“.

Además, contó que “el femicida le dijo a la familia que Nora se había ido a Córdoba el sábado, que no iba a volver más. La mujer lo hizo pasar, le hizo un café. Hay que ponerse en lugar de Karen (hija de Nora) por todo lo que le hacen pasar. Había denuncias de género anteriores y a Nora la siguieron exponiendo ante el agresor. Toda la investigación la hizo la hija. No podíamos creer que la Justicia no activara el procedimiento de investigación correspondiente”.

“El procedimiento estuvo fuera de lugar y eso es lo que tenemos que señalar porque ya a Nora no nos la va a devolver nadie: esto no tiene que volver a pasar. Se tienen que hacer responsables”, cerró.