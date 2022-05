Memoria y Justicia: Dos audiencias del juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí se llevarán a cabo en la ex esma

Las jornadas continuarán este 10 y 12 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, con declaraciones de investigadores especializados en la reconstrucción de los delitos cometidos contra los pueblos Qom, Moqoit y criollos en 1924.

El juicio por la verdad de la Masacre de Napalpí, que tiene como querellante a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, comenzó en la Casa de las Culturas de Resistencia el pasado 19 de abril y continuará con una serie de testimonios en Buenos Aires este 10 y 12 de mayo.

La quinta y sexta ronda de audiencias se llevarán a cabo en el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la exEsma, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la primera jornada declararán los investigadores Marcelo Musante, Nicolas Iñigo Carrera, Jorge Ubertalli, Lena Davila, Alejandro Covello, Alejandra Aragón y Eva Nazar Gaulo. En la audiencia del 12 de mayo lo harán: Silvina Turner, Valeria Mapelman, Carlos Salamanca, Héctor Trinchero, Mariano Nagy, Diana Lenton y Eugenio Zaffaroni.

Según la versión oficial, lo que ocurrió fue un enfrentamiento entre indígenas que debió ser sofocado por la policía, relato que reflejó la prensa de la época. Sin embargo, las historias que los sobrevivientes contaron a sus descendientes sobre ese día resultan claves para que hoy, 98 años más tarde, se esté juzgando ese etnocidio.

El objetivo de este proceso es avanzar en una reparación histórica por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado en 1924 contra unas 400 personas de las etnias Qom y Moqoit. Se trata de un “juicio por la verdad” debido a que no tiene imputados, y en el que declaran sobrevivientes, descendientes de las víctimas e investigadores y testigos de contexto.

“El eje primordial y final de esto es activar la memoria y crear de forma colectiva una conciencia ciudadana que nos permita a todas y todos comprender las graves violaciones hacia los derechos humanos que se cometieron para que esta historia no vuelva a repetirse”, afirmó Silvana Pérez, secretaria de DDHH y Géneros de la provincia. Por su parte, Nayla Bosch, subsecretaria de DDHH, remarcó que “el derecho a la verdad y al acceso a la justicia no puede denegarse. Se trata de una deuda histórica”.

Este proceso, el primero en el país en juzgar un etnocidio como crímenes de lesa humanidad, es posible gracias a la articulación de la lucha de las comunidades indígenas, las organizaciones comunitarias, las organizaciones de derechos humanos, la investigación de historiadores como Juan Chico, la voluntad y trabajo de la Justicia Federal y una decisión política del Estado provincial de estar a la altura de las circunstancias para dar el acompañamiento merecido.

Desde la Secretaría de DDHH y Géneros, recuerdan a la ciudadanía que quienes así lo deseen, quedan invitados a seguir la transmisión en vivo de las audiencias a partir de las 8, a través de la cuenta oficial de Youtube de Chaco Gobierno de Todos para garantizar el acceso a esta información a toda la población. Estas jornadas, al igual que sucedió con las anteriores, contarán con el acompañamiento de comunidades indígenas y agrupaciones de Derechos Humanos y público en general, convirtiéndose en un hecho histórico para toda la sociedad.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acompaña la realización de este juicio como parte del proceso de reconocimiento del genocidio cometido contra los pueblos originarios y la búsqueda de reparación a las víctimas, sus familias y comunidades. Así, prestó activa colaboración para la celebración de estas dos jornadas en Buenos Aires y elaboró un informe histórico que presentó en la causa que reconstruye el proceso represivo y la responsabilidad de fuerzas represivas, agentes judiciales y funcionarios en los hechos y en el encubrimiento posterior.

El 19 de mayo serán los Alegatos finales de la Fiscalía y las Querellas en la ciudad de Resistencia Chaco.

Todas las audiencias se transmitirán en vivo por canal de youtube Chaco – gobierno de todos: https://www.youtube.com/c/ChacoGobiernodeTodos.