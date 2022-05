Las Breñas : Continua la búsqueda de Lorena Díaz : Hay dos detenidos

Hasta el momento hay dos detenidos. Uno es su ex pareja y su hermano.

Lleva desaparecida desde finales del mes pasado y se han llevado numerosos operativos de búsqueda, no obteniendo resultados hasta el momento.

Esta mañana, los agentes de Las Breñas implementaron un nuevo operativo búsqueda para hallar a Liliana Lorena Díaz de 34 años. Contaron con la colaboración de los Departamentos Seguridad Rural Pinedo e Investigaciones Complejas Interior. Recorrieron la localidad y no lograron obtener resultados.

Díaz lleva desaparecida desde el 22 de abril, por ello se solicita a la comunidad que informe a la unidad policial más cercana cualquier información que pueda ayudar a encontrar a Lorena Díaz.