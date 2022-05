Tras sanción de Insssep, fallo judicial multó a un reconocido médico que cobró plus

El INSSSEP sancionó al médico oftalmólogo Gustavo Maurel, por cobrar un adicional (plus). A su vez, el fallo de la Justicia ratificó que el reconocido galeno deberá abonar una multa de 233.280 pesos y estará inhabilitado por el tiempo de 180 días de suspensión como prestador de esta obra social.

El fuero contencioso administrativo emitió un fallo que terminó rechazando la cautelar presentada por el profesional, que fue sancionado por el INSSSEP ante la denuncia de un afiliado por cobrar plus.

La sanción que impuso la obra social chaqueña, en el mes de noviembre del año pasado, consistió en el pago de una multa cercana a los 230 mil pesos, más los 180 días de suspensión,

Más allá que el médico pueda apelar la medida del fallo Judicial, la misma fue confirmada, por lo que el especialista en oftalmología deberá abonar la sanción por cobrar plus, una práctica que está terminantemente prohibida.

El cobro de plus está muy arraigado pero cada vez son más los afiliados que reclaman el fin de esta práctica, al tiempo que también desde el Estado están actuando para frenar estos costos que son indebidos y constituye un precedente.

.