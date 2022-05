Sameep: Esta semana continúa el relevamiento “puerta x puerta” en Resistencia y Colonia Benítez

Se trata de un relevamiento catastral de los datos de las y los usuarios, características y uso del inmueble; estado, distancia y tipo de conexión de agua y cloaca. El personal está debidamente identificado y no está autorizado a ingresar a los domicilios.

Sameep continúa, esta semana, el relevamiento de la chacra 211 (Ex Campo Zampa) de Resistencia, a través del sector Puerta x Puerta con el objetivo de crear una base de datos para complementar la información general de las y los clientes. Además estas acciones se extenderán a Colonia Benítez. Se aclara que las y los agentes se encuentran debidamente identificados y no están autorizados a ingresar a los domicilios.

Los relevamientos en el barrio chacra 211 comenzaron el pasado martes 3 y continuarán la próxima semana. La recorrida comprende las avenidas Soberanía Nacional, Urquiza (prolongación), Chaco (prolongación) y Quijano.

El programa está destinado a viabilizar proyectos tendientes a mejorar el servicio de agua potable y cloacas en la ciudad. La visita consiste en un relevamiento catastral de los datos de las y los usuarios, características y uso del inmueble; estado, distancia y tipo de conexión de agua y cloaca.

Por este motivo, Sameep solicita a las y los usuarios la colaboración con las y los agentes y reitera que no están autorizados a ingresar al domicilio, no efectúan cobranzas ni gestiones de ningún tipo y tomarán registro fotográfico de fachadas y conexiones.