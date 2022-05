Accidentes de tránsito ocurridos el fin de semana en La Termal

Personal policial tomó conocimiento sobre un accidentr de tránsito ocurrido en calle 38 Y 35 del Barrio Puerta del Sol. Arribados pudieron constatar que los partícipes serían una motocicleta Gilera Smash, color azul, guiada por R. L. De 20 años, quien resultó lesionado, debiendo ser trasladado hacia hospital en ambulancia. El segundo partícipe fue un vehículo que no se encontraba en el lugar, se ausentó luego del impacto. Seguidamente dieron intervención al personal de la División Criminalística. Más tarde, el segundo de los partícipes, se hizo presente de manera espontánea en inmediaciones de Comisaría IV quién se identificó como C. L. C. de 21 años y guiaba una camionet Volkswagen Amarok, blanca, manifestando a la prevención que se había retirado del lugar por miedo a represalias.

Comunicado al Fiscal dispuso notificación en libertad de las actuaciones y la intervención del Personal de Criminalística a fines de abocarse a tareas de rigor.

Más tarde se tomó conocimiento por intermedio del consigna del Hospital que R. L. de 20 años presenta TEC grave, fractura maxilar superior e inferior se encuentra internado con ARM.

En tanto en calle 12 y 31 Centro, uniformados constataton que los partícipes serían un automóvil Toyota Corolla, color champagne, guiado por M. L. H., de 58 años, quien resultó ileso y una motocicleta Bajaj Rouser color amarillo y negro, 200 c.c., conducida por S. S., de 23 años, acompañada por V. P., de 16 años, ambas femeninas, quienes fueron trasladadas en ambulancia al hospital local producto de las lesiones que presentaban.

Se dio intervención personal de la División Criminalística Policial Interior.

Posteriormente se tomó conocimiento por intermedio de consigna de dicho hospital que a ambas se le diagnosticó politraumatismos de carácter leve, luego de recibir atención médica fueron dadas de alta.