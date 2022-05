Sáenz Peña Amenazaron con un arma fuego a una profesora de ritmos latinos en su clase y el robaron el celular

Natalia Ciolek comentó el difícil momento que atravesó junto a una alumna cuando estaba terminando de dar clases de ritmo latinos un salón que tiene en calle 14 entre 39 y 41 del barrio Santa Mónica.

“Entraron al salón dos chicos, uno de ellos me apuntaba y el otro quedo en la puerta y le apuntaba con una gomera a mi alumna y en ese momento la chica como vio que er una gomera salió corriendo a la calle y se pudo a gritar. Esa reacción provocó que el chico que me apuntaba a mi agarro mi celular y salió corriendo”, comentó Naty Ciolek Dijo la profesora que se quedó en shock y se atajaba para que no le dispare, “eso fue lo único que se me ocurrió hacer, solo me apuntaba y después quedo descolocado cuando la alumna salió corriendo” Por otro lado menciono “que el barrio esta azotado por una ola de inseguridad ya que en esta zona funciona el colegio secundario y sufrió varios intentos de robo, los vecinos también se quejan que le roban el celular, no pueden estar sentados en la vereda porque le roban el celular y salen corriendo”. La damnificada menciono que los malvivientes andaban a pie y salieron corriendo hacia la calle 39 en dirección al Barrio Hipólito Yrigoyen si bien pudo dar la descripción de cómo estaban vestidos los malvivientes no fundo sospecha en persona alguna. La denuncia fue realizada en Comisaria Tercera de Sáenz Peña