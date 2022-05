Muchas y el Instituto de Cultura realizarán acciones solidarias conjuntas

La actriz y miembro de la Fundación Mujeres Chaqueñas Solidarias (Muchas), Miriam Lanzoni, visitó este miércoles el Instituto de Cultura del Chaco y, junto al presidente Francisco Tete Romero, diagramó acciones culturales solidarias en conjunto. “Cada vez que visito la provincia trato de aportar mi granito de arena para colaborar con la gente”, manifestó.

En este sentido, la actriz agradeció el trabajo que realiza la fundación poniéndose al frente muchas iniciativas en beneficio de las y los chaqueños que más necesitan. “Formar parte de Muchas para mí es un gran orgullo, es devolver un poco el cariño y el afecto que me dan cada vez que visito mi provincia realizando acciones solidarias en beneficio de los que menos tienen”, aseguró.

Asimismo, resaltó el trabajo solidario y legislativo de la presidenta de Muchas, Elida Cuesta, remarcando que “a Eli la conozco hace mucho tiempo, conozco el trabajo que viene realizando en pos de la mujer y los niños no solo en la fundación, sino también, en su rol de legisladora y presidenta de la Cámara de Diputados, por eso cuando me convocó a sumarme no lo dudé”. Lanzoni destacó la formación cultural que existe en el Chaco, lo que le permitió afianzarse como actriz en Buenos Aires.

Visita a la Casa Garraham

Posteriormente, la actriz también visitó la Casa de la Madre y el Niño (Casa Garrahan Chaco), donde Muchas apadrinó la construcción de una habitación gracias a la obra “Casi felices”, protagonizada por ella y Pablo Rago. “Ver una obra tan importante en nuestra provincia demuestra el potencial que tenemos las chaqueñas y los chaqueños cuando el lema es la solidaridad. Formar parte de esto es hermoso, pero también tenemos que saber que se necesita la colaboración de todos”, manifestó.